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Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 12 yıl sonra Türkiye'ye ziyarette bulundu. Liderler Beştepe'de bir araya gelirken, iki ülke arasında 17 anlaşmaya imza atıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Tarihi ziyarete ilişkin paylaşımında Mısır ve Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkilere vurgu yapan Sisi, "Benim bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve iş birliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi yapılan görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçerek 17 farklı anlaşmaya imza attı. İki lider birazdan açıklamalarda bulunacak.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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