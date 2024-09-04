Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Tarihi ziyarete ilişkin paylaşımında Mısır ve Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkilere vurgu yapan Sisi, "Benim bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve iş birliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi yapılan görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçerek 17 farklı anlaşmaya imza attı. İki lider birazdan açıklamalarda bulunacak.

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