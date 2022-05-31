Beştepe'de ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile bir araya geldi - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri toplantı yapmak üzere bir araya geldi.

BAKAN NEBATİ, FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün video konferans ile katıldığı 'Anadolu 500 Ödül Töreni'nde enflasyon ve gıda fırsatçılığına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Fırsatçılara asla izin vermeyeceklerinin altını çizen Bakan Nebati, enflasyon konusunda ise, "Beklentilerin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden, güçlenerek yolumuza devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

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