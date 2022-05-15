BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit - Haberler

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BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinde (BESOB), seçim heyecanı sona erdi.

BURSA (İHA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinde (BESOB), seçim heyecanı sona erdi. 470 oy alan Fahrettin Bilgit yeni başkan seçilirken, Arif Tak, 29 senedir sürdürdüğü başkanlığı 170 oyla kaybetti.

BESOB Davet Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula üyelerin kullandığı oy sayımı, büyük heyecana sahne oldu. Açılan 2 sandıktan 776 oy pusulası çıktı. 6 oyun geçersiz olduğu sandık sonuçlarına göre, 470 oy alan Fahrettin Bilgit, üyeler tarafından BESOB başkanlığına seçildi. 300 oy alan Arif Tak ise, 29 yıldır görev yaptığı BESOB başkanlığını birlikte görev aldığı Bilgit'e devretti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Bursa, Ekonomi, Haberler

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