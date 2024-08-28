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Besni Üzümü Güneşte Altın Sarısı Halini Alıyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçesinde yetişen tescilli ürün Peygamber üzümü hasat edilerek güneşte kurutuluyor. Üzümler, potasyum karbonat ve zeytin yağıyla karıştırılarak güneşte bekletildikten sonra altın sarısı rengini alıyor. Kurutulan üzümler Türkiye'nin iç piyasasında tüketiliyor.

Adıyaman'ın tescilli ürünü Besni üzümünün (Peygamber üzümü) hasat edildikten sonra güneşte 'Altın sarısı' halini alma yolculuğu başladı.

Sadece Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçesinin bazı köylerinde yetişen ve Adıyaman'ın tescilli ürünü olan Peygamber üzümünde hasat mevsimi başladı. Çekirdeği kozmetik alanında kullanılan ve insan vücuduna birçok faydası olan Peygamber üzümünün hasat edilerek kurutulması için hummalı bir çalışma yapılıyor.

Hasat edilen üzümler, uzun ömürlü olması için potasyum karbonat, güneşte daha hızlı kurması için ise zeytin yağıyla karıştırılıyor. Üzümler bağın ortasında hazırlanan sergi alanında 4 ile 7 gün arasında güneşte bekletildikten sonra özellikle kış aylarında tüketilmek üzere hazır hale getiriliyor. Kurutulan üzümler Türkiye'nin iç piyasasında tüketiliyor.

Geçen yıl Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 25 bin 900 dekarlık alanda 12 bin 173 ton, Besni ilçesinde ise 5 bin dekarlık alanda 2 bin 175 ton üzüm üretildi. Üzüm hasadıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, "Peygamber üzümü yaş yendiği vakit çok tadı çok farklı, kuruduğu zaman da altın sarısı rengini alıyor. Bu sofralıktır, çerezliktir. Üzüm çekirdeği yağı da kozmetik ve sağlık alanında kullanılmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Gölbaşı Ekonomi Zeytin Besni Ekonomi Güncel Haberler

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