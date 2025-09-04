Beslenme ve Yaşam Tarzı Kanser Riskini Artırıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu, özellikle katkı maddesi içeren hazır gıdaların bağırsak florasını olumsuz etkilediğini, bu durumun bağışıklık sistemini zayıflatarak kanser gelişimine neden olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkan Öztürk Topcu, kanserin yalnızca genetik faktörlerle açıklanamayacağını vurguladı.

Topcu, "Kanser vakalarının yaklaşık yüzde 15'i genetik yatkınlığa bağlı. Geriye kalan büyük oran ise beslenme, çevresel faktörler ve yaşam tarzı ile doğrudan ilişkili. Yani yediklerimiz, içtiklerimiz ve günlük alışkanlıklarımız hastalığın seyrinde belirleyici oluyor." ifadelerini kullandı.

Sosis, salam, sucuk gibi şarküteri ürünleri, paketli cipsler, bisküvi ve şekerlemeler, hazır soslar, dondurulmuş fast-food tarzı yiyeceklerin yüksek oranda tuz, şeker, yağ ve katkı maddesi içerdiği bilgisini paylaşan Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu, bu tür gıdaların içerdikleri katkı maddeleriyle bağırsak dengesini bozduğunu aktardı.

Bağırsak florasının, bağışıklık sistemini en güçlü destekçilerinden biri olduğunu belirten Topcu, "Florası bozulan bir bağırsakta bağışıklık zayıflar, vücut savunmasız hale gelir. Bu da uzun vadede kanser gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Doğal beslenmenin kansere karşı en güçlü koruyucu olduğunu aktaran Topcu, şu önerilerde bulundu:

"Yoğurt, kefir, fermente gıdalar, taze sebze-meyveler, tam tahıllar ve zeytinyağı bağırsak dostu besinlerdir. Bu gıdalar hem bağışıklığı güçlendirir hem de hücrelerin kendini onarma kapasitesini artırır. İşlenmiş ürünler yerine bu tür doğal besinlerin tercih edilmesi kansere karşı adeta bir kalkan görevi görür."

Sigara ve alkol riski artırıyor

Sadece beslenmenin değil, yaşam alışkanlıklarının da kansere davetiye çıkardığını dikkati çeken Topcu, "Akciğer kanserlerinin büyük çoğunluğu sigaraya bağlı gelişiyor. Alkol kullanımı ise özellikle meme kanseri riskini yükseltiyor. Sağlıklı yaşam için bu alışkanlıkların mutlaka sınırlandırılması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Kanserle mücadelede erken tanının hayati öneme sahip olduğunu, Türkiye'de 45 yaş ve üzerindeki bireylerin düzenli olarak kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Topcu, "Kolon kanseri, erken dönemde tespit edildiğinde tamamen tedavi edilebilir. Bu nedenle tarama programlarını aksatmamak çok kritik." ifadelerini kullandı.

Topcu, "Doğru beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigara ve alkolden uzak durma, düzenli sağlık kontrolleri yapılmalı. Bunlar basit ama etkili adımlar. Kanserin tamamen önlenmesi mümkün olmasa da riskini büyük oranda azaltabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.