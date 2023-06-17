Besicilerin sıkıntıları bitmiyor: 'Hayvan sektörü kumar gibi'

Haber: DİLAN KUTLU / Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara'nın Ayaş ilçesinde besicilik yapan 34 yaşındaki Yakup Çomak, "Kurban fiyatlarında geçen sene aldığın hayvan bu sene para kazanıyor ama seneye alacağı kurbanlık hayvanı yerine koyamıyor, besici. Seneye alacağı kurbanlık 180-290 lira, baskülü. Kurbanı şu an 150 TL'ye satıyor. Aynı hayvanı alma şansı yok bu adamın. Yem fiyatları, kiraları… Besici kiralıyor ahırını altından kalkamayınca, hayvan işini bırakıyor. Besiciliği bırakıyor, inek kesiyor" dedi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde besicilik yapan 34 yaşındaki Yakup Çomak, şunları söyledi:

"Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvan sektörü, kumar gibi. Bir sene iyi oluyor. 4 sene kötü oluyor. 4-5 yıldır hayvancılıkta para kazanmıyorduk. Bu sene biraz para kazandık, herkes 'aman çok iyi para kazandı' dediler ama öyle bir şey yok. Bu sene canlı kilo 180-190 lira. Bir sene beslediğim karkas sattığım etin kilosu 215 TL şu an. Yem fiyatları ham madde yurtdışından olduğu için dolara bağlı. Pek bir şey kazanmıyoruz

Kurban fiyatlarında geçen sene aldığın hayvan bu sene para kazanıyor ama seneye alacağı kurbanlık hayvanı yerine koyamıyor besici. Seneye alacağı kurbanlık 180-290 lira baskülü. Kurbanı şu an 150 TL'ye satıyor. Aynı hayvanı alma şansı yok bu adamın. Yem fiyatları, kiraları… Besici kiralıyor ahırını altından kalkamayınca, hayvan işini bırakıyor. Besiciyi bırakıyor, inek kesiyor.

Geçen yıl ben Kastamonu'dan hayvan aldım 700 tane. Bu sene gidiyorum hayvan yok orada. Adam ineği, düveyi, hepsini kesmiş. Damızlık hayvan yok, üretmiyor. Büyük üreticiler bir şekilde işini görüyor, yurt dışından ithal hayvan geliyor. Avrupa'dan dana geliyor. Onlar para kazanıyor şu an. Ama yarın bir gün ne olacağını kimse bilmiyor. Normal standart bir fiyat yok Türkiye'de. Takip yok. ekonomik sıkıntılardan dolayı 2-3 aylık hayvanı kestirebiliyorsun diyor adam. Adam besleyemeden kesiyor. Kesince de bir sonraki seneye üretim daha da düşüyor. Kestikçe düşüyor. Halbuki devletimiz, Tarım Bakanı buna destek verse, 'Diş damızlık hayvanı kesmeyin. Kışın yem desteğinizi vereyim' dese. Adam belki satmaz bu hayvanı.

Şu an canlı baskül 140-150 arası değişiyor diyelim. O da ben olsam satmam o paralara kurbanlığı. Adam bir danayı kesiyor o danayı dolaba koyup bir yıl yiyor. Ama besicinin halini kimse bilmiyor. Bir sene bok döküyoruz burada. Bir hayvan bende ortalama 10-12 ay arası 30 bin TL para yiyor. Bunu küçük besici, köylü nasıl yapacak? Saman ithal ediyoruz ya, böyle bir şey yok. Buğday, arpa ithal ediyoruz ya. Samanın kilosu 3 bin 500- 4 bin TL civarında. Yemin torbası şu an 430-440 civarında. Geçen yıl 130 liraydı.