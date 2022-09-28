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Besicilere 90 bin TL'lik destek

Ekonomi Haberleri

Besicilere 90 bin TL'lik destek

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan besicilerinin, 90 bin TL'lik küpe ve aşılama ücretini karşılayacak.

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan besicilerinin, 90 bin TL'lik küpe ve aşılama ücretini karşılayacak.

Körfez Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Üretim Sizden; Destek Bizden Projesi" çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilen aşı ve küpelerin 90 bin TL ücreti Körfez Belediyesi tarafından karşılanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk ve Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne kayıtlı bulunan aktif 734 işletmenin, destekten yararlanması hedefleniyor.

"Bizler desteğimizi sürdüreceğiz"

Tarıma ve hayvancılığa her zaman destek verdiklerini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Tarım alanında tohum, toprak analizi, fide ve fidan gibi bir çok desteği vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bunlara bir de Büyükşehir Belediyemizin ve Bakanlığımızın destekleri eklendiğinde üreticiye verdiğimiz desteğin ne kadar güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Sloganımız belli; üretim sizden, destek bizden. Tarımda ve gıda alanında çiftçilerimiz rolü, emeği çok büyük, her üründe onların alın teri yer alıyor. Hayvancılık maliyetlerinin arttığı günümüzde, yetiştiricilerimize destek olması açısından da bu proje önemli. Bizler desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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