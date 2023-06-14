Besiciler Karardan Memnun

BESİCİLER KARARDAN MEMNUN

Ahırlar bölgesinde hayvan besiciliği yapanlar karardan memnun olduklarını söyledi. Besicilerden Mehmet Güneş (35), il genelinde şap hastalığı nedeni ile yaklaşık 3 aydır pazarların kapalı olduğunu, kurban pazarının açılmama kararını da doğru bulduklarını belirtti. Şap hastalığı nedeniyle kendisinin de 3 hayvanını kestirmek zorunda olduğunu belirten Güneş, "Her yıl kurban pazarının açıldığı bölgemizde şu anda 100 ahırda yaklaşık 1000 büyükbaş var. Pazar açılsa ve burada bir tane bile hayvanda hastalık görülse diğerlerine de bulaşma riski var. Bu nedenle pazarın açılmamasını doğru buluyoruz. Çünkü aksi halde bütün üreteciler zor durumda kalacaktır. Denetim yapılarak, rahatsızlığı bulunmayan hayvanların satışına izin verilmeli" diye konuştu.