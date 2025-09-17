BESD-BİR'den Piliç Fiyatları Açıklaması: Gerçeği Yansıtmıyor

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), bütün piliç fiyatlarının arttığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, süpermarketlerde bütün pilicin kilogramının 79-85 liradan satıldığını belirtti.

BESD-BİR'den yapılan açıklamada, market raf fiyatları dikkate alındığında, Türkiye'de bütün piliç fiyatının güncel kurla kilogram başına 2 dolara denk geldiğini, bu fiyatın ABD'de 3 doların üzerinde olduğunu, Almanya'da ise 5,56 avroya karşılık geldiğini ifade etti.

Açıklamada, "Haberlerde yer alan bütün piliç fiyatının 120 liraya ulaştığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an süpermarketlerde 1 kilogram bütün piliç etinin fiyatı 79 ile 85 lira arasında değişmektedir." ifadesine yer verildi.

"Sektör, yatırımlarla büyümeye devam ediyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ihracatçı birlikleri tarafından kamuoyuyla paylaşılan iç pazar verilerine göre Türkiye'de kişi başı piliç eti tüketiminin 2023'te 22,7, 2024'te 26 ve bu yılın ilk 6 ayında 27,5 kilogram olduğu belirtilen açıklamada, verilerin, tüketicilerin piliç etine ilgisi ve güveninin her geçen yıl arttığını gösterdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu haberlerde tavuk bonfileyle ilgili de fiyat artışı iddiaları olduğu aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İndirim marketlerinin ve süpermarketlerin internet sitelerinde yapılacak küçük bir araştırmayla bonfile fiyatının 215 liralar seviyesinde indirim marketlerinde satıldığı bilgisine ulaşılacaktır. TÜİK verilerine göre Ocak 2024-Ağustos 2025 döneminde gıda enflasyonu yüzde 59,83 olarak gerçekleşmişken, piliç etinde bu oran yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde piliç eti sektörü, son 25 senede çok önemli yatırımlarla ülkemizin kendi kendine yetmesini, önemli bir ihracat yapmasını ve dışa bağımlı kalmamasını sağlamıştır. Ayrıca tam entegre yapısıyla dünyayla rekabet edebilen endüstrilerin başında gelmektedir. Yarattığı istihdam fırsatlarıyla köyden kente göçü engellediği gibi bölgesel kalkınmayı da olumlu etkilemektedir. Sektör, yatırımlarla büyümeye devam etmektedir."