Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Özel sektörün bölge ülkelerle diyaloğu Türkiye'yi çekim gücü haline getirecek

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Türkiye'de özel sektörün, bölge ülkelerle diyaloğunu artırmasının Türkiye'yi bölgesinin en önemli çekim gücü haline getireceğini kaydetti. Bezci, Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikler, jeopolitik konum, tarihi yapısı itibarıyla yadsınamayacak bir güç olduğunu belirtti.

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Türkiye'de özel sektörün, bölge ülkelerle diyaloğunu artırmasının Türkiye'yi bölgesinin en önemli çekim gücü haline getireceğini kaydetti.

Holdingden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bezci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 3 gün süren Körfez gezisinde, gittikleri her ülkede çok sıcak karşılandıklarını, Türkiye'nin bölgenin istikrarı, ekonomik kalkınması, sorunların giderilmesi açısından taşıdığı önemin gerek gittikleri ülke temsilcileri gerekse bu ülkelerin önemli iş adamları tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Bezci, Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikler, jeopolitik konum, tarihi yapısı itibarıyla yadsınamayacak bir güç olduğunu, bu gücün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yöneticileri tarafından doğru zemin ve koşullarda etkin şekilde kullanıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"3 gün boyunca Körfez ülkeleri ile turizmden inşaata, enerjiden sanayiye çok önemli anlaşmalara imza atıldı. BESA Holding olarak çalışmalarımızı ilgiyle izlediler, ikili anlaşmalar yaptık. Ülkemize Körfez sermayesinin daha fazla girmesi Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyada da önemli lider ülke konumuna gelmesi için çok önemli bir detay. Körfez sadece İstanbul değil, İzmir, Bodrum, Antalya, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda lokasyonuyla yakın ilgili. Türk futbolu da ilgi odaklarında, önümüzdeki süreçte bu konuda bazı gelişmeler olabilir. Daha fazla çalışarak bu sermayeyi ülkemize çekip ekonomik gelişimi artırmaya gayret edeceğiz."

Bezci, Türkiye'de özel sektörün, bölge ülkelerle diyaloğunu artırmasının Türkiye'yi bölgesinin en önemli çekim gücü haline getireceğini kaydetti.