Besa Holding'den konut sektörüne ilişkin değerlendirme

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, holdingin proje üretimine tüm potansiyeli ile devam ettiğini belirterek, istikrar ortamına bağlı sektörde normalleşmeyi bu yılın sonuna kadar beklediklerini ve hesaplarını buna göre yaptıklarını bildirdi.

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, holdingin proje üretimine tüm potansiyeli ile devam ettiğini belirterek, istikrar ortamına bağlı sektörde normalleşmeyi bu yılın sonuna kadar beklediklerini ve hesaplarını buna göre yaptıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bezci, konut sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son ayların en önemli gündem maddesi olan enflasyon ve geçim sıkıntısını gidermenin en önemli koşulunun inşaat sektörünün desteklenmesi olduğunu belirten Bezci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi inşaat maliyetlerindeki artış, konut ve kira bedellerinin aşırı yükselmesinin önüne geçilmesi için kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç var. Özellikle ücretli kesime yapılan zamanlara karşın, enflasyondaki artış nedeniyle istenilen refah seviyesine ulaşılamadı. Bunun en önemli nedeni barınma giderlerindeki artış. Özellikle sabit gelirli kesim, yükselen konut ve kira bedelleri nedeniyle gelirinin önemli kısmını barınma giderlerine ayırmak zorunda kalıyor.

Konut ve kira fiyatlarında inanılmaz artışlar yaşanıyor. Öyle ki bir evdeki kira bedeli çalışan 2 kişinin gelirinin yarısına bile yaklaşabiliyor. Çünkü konut sektöründe yüzde 50'ye yakın bir daralma var. Nedeni de firmaların yükselen maliyetler nedeniyle yeni projelere girmemesi ve konut kredilerinde yaşanan çıkmaz. Sektör temsilcileri olarak hazır kıta bekliyoruz. Çünkü hepimiz ülkemize, ekonomiye, potansiyele inanıyor, güveniyoruz. Şu anki istikrar ortamı ile hiçbir sorunun çaresiz kalmayacağına inancımız tam."

İnşaat sektörünün canlanması, kredilerin normalleşmesi ile genel anlamda bir rahatlama sağlanacağını ifade eden Bezci, toplam gelir içinde barınma giderlerinin payının düşmesinin, diğer önemli ihtiyaç kalemlerinin daha kolay karşılanmasını sağlayacağını aktardı.

Bezci,"Genel bir rahatlama olacak. Şu anda konut almak için bekleyenlerle, ev sahibi-kiracı arasındaki gerilim azalacak. İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından biri olan BESA Holding proje üretimine tüm potansiyeli ile devam ediyor. İstikrar ortamına bağlı sektörde normalleşmeyi bu yılın sonuna kadar bekliyor, hesaplarımızı buna göre yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.