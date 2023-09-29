BESA Holding'den ABD gezisi değerlendirmesi

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki ABD iş gezisinin özellikle enerji ve turizm çalışmaları için çok verimli geçtiğini belirterek, "BESA Holding olarak, Afyonkarahisar GES projemiz ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları...

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki ABD iş gezisinin özellikle enerji ve turizm çalışmaları için çok verimli geçtiğini belirterek, "BESA Holding olarak, Afyonkarahisar GES projemiz ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları için son derece verimli görüşmeler yaptık." ifadesini kullandı.

Holdingden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bezci, Türk-ABD ilişkilerinin siyasi olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük önemi olduğuna, bölgesinde her geçen yıl daha da büyüyen Türkiye'nin, ABD ile her alanda işbirliği içinde olmasının önemine dikkati çekti.

New York ziyaretlerinde Türk iş dünyası açısından çok değerli görüşmeler yapıldığına işaret eden Bezci, kendilerinin ise BESA Holding olarak, enerji ve turizm sektörlerinde ülkeye artı değer katacak iş birlikleri yaptıklarını bildirdi.

Bezci, şunları kaydetti:

"Gezi boyunca neredeyse hiç bir sorunla karşılaşmadık. Birbirinden verimli görüşmelere imza attık. Cumhurbaşkanımızın gezi öncesi de altını özenle çizdiği enerji konusundaki görüşmeler özellikle çok değerliydi. BESA Holding olarak, Afyonkarahisar GES projemiz ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları için son derece verimli görüşmeler yaptık. Son aşamasına geldiğimiz ve tamamlandığında Bodrum'un, dolayısıyla Türk turizminin en önemli yapılarından biri olacak The Bo Viera projemiz ve sonraki turizm projelerimiz için de hem yapı araçları hem de yatırım konusunda güzel iş birliklerine zemin hazırladık. Gezide emeği geçen herkese son derece değerli katkıları için teşekkür ediyorum."