BES Samsun Şubesi 10. Olağan Kongresi Yapıldı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

KESK'in iş kollarından biri olan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şubesi 10. Olağan Kongresini Samsun Mimarlar Odasında 240 üyeden 180'inin katılımıyla yaptı. Yeniden seçilen Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, "Uyguladıkları akıl dışı ekonomik programda ve inatlarıyla krizler derinleşmiştir. Bu buhran biz emekçiler, emekliler, çiftçiler, küçük esnaf, öğrenciler, kadınlar olarak, hepimizi etkiliyor. Hükümet krizin yükünü bize yüklemekten vazgeçmelidir. Sadece ekonomik olarak değil, 6 Şubat 2023 yaşanan 11 ilimizde hissedilen depremin, yanan ormanların, Akbelen'de kesilen ağaçların, taşkınların, heyelanların, acısını da bizlere çektiriyor, rantını yandaşları yediriyor" dedi.

Samsun Mimarlar Odası konferans salonunda dün yapılan BES Samsun Şubesi 10. Olağan seçimli kongresinde Şube Başkanı Yılmaz Tuluk ve yönetim kurulları tüm kurulları kazanarak yeniden göreve getirildiler. Yeniden göreve getirilen Tuluk, "BES olarak, geçen dönemlerde örgütlenme ve paydaşlarla birlikte çalışma yapma konusunda başarılı olduğumuzu söylemek isterim. Bu dönem içinde de benzer bir çalışmayla daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Sendikamızın gelecekte önüne koyacağı mücadele kısaca şunlar olmalı; grev hakkıyla, tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi, kurumlarda liyakat kadroları görev başına getirilmeli, mülakat kesinlikle kalkmalıdır" diye konuştu.