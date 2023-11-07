Berlin'deki lüks mağaza KaDeWe'ye siber saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki lüks mağaza KaDeWe'ye hackerler tarafından siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki lüks mağaza KaDeWe'ye hackerler tarafından siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

KaDeWe Grubu tarafından yapılan açıklamada, şirketin sunucularına 2 Ekim gecesi hackerler tarafından siber saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Verilerin çalınıp çalınmadığı konusunda bilgi verilmezken, "Müşterilerin kişisel ödemelerinin veya hesap bilgilerinin saldırıdan etkilendiğine ilişkin hiçbir kanıt yok." denildi.

KaDeWe Grubu saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi (BSI) geçen hafta yaptığı değerlendirmede, ülke genelinde siber suç tehdidinin önemli ölçüde arttığına dikkati çekmişti.