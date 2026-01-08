Berlin'deki 5 günlük elektrik kesintisi acil durumlara hazırlık tartışmalarını artırdı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 100 bin kişiyi etkileyen 5 günlük elektrik kesintisi ülkenin kritik altyapısının kırılganlığını ortaya koyarken, acil durumlara hazırlıklı olma konusundaki tartışmaları artırdı.

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, günlerce elektrik ve ısıtmasız kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

Öte yandan, Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Ancak beşinci günün sonunda Stromnetz Berlin, tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.

Bu olay, son dönemin en uzun elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçerken, ülkede mağdur vatandaşların barınma ve ısınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük hazırlık olmadığını da ortaya koydu.

3-7 Ocak tarihlerinde birçok insan elektrik ve ısıtma olmadan yaşarken, bazıları da otel ve acil durum barınaklarına sığınmak zorunda kaldı. Kapalı dükkanlar, internet ve cep telefonu bağlantılarının kesilmesi, şehrin bazı bölgelerinde yaşamı neredeyse durma noktasına getirdi.

Berlin'deki saldırı, Almanya'nın kritik altyapısının sabotaja ne kadar açık olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, muhalefetteki siyasiler, federal hükümet ve İçişleri Bakanlığını ülkeyi krizlere daha dayanıklı hale getirmek için "yeterli olmadığı" konusunda eleştirdi.

Finlandiya, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelerde krizlere hazırlık, yıllardır güvenlik ve sosyal politikanın ayrılmaz parçası olurken, bu ülkelerdeki hükümetler, halkı acil durum planları, kendini koruma önlemleri ve tedarik konularında sistematik olarak bilgilendiriyor. Bu ülkelerde düzenli olarak kriz senaryoları üzerinde tatbikatlar yapılıyor, toplum ve ekonomi bu sürece yakından dahil ediliyor.

Söz konusu Avrupa ülkelerini hazırlıklarına rağmen, kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın bu konuda geride kalması dikkati çekiyor.

Alman siyasiler, halkın kriz durumlarına daha iyi hazırlanmasını ve uluslararası modelleri örnek almasını talep ederken, Alman Kızılhaç Örgütü (DRK) sivil savunmaya daha fazla yatırım yapılmasını istiyor.

Yeşiller Partisi parlamento grup başkanı Irene Mihalic, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, Baltık ve İskandinav ülkelerindeki toplumların krizlere hazırlık konusunda "çok daha ileride" olduğunu belirterek, Almanya'da politikacıların acilen onlardan bir şeyler öğrenmesi gerektiğini ileri sürdü.

Mihalic, Alman hükümetini, toplumu sabotajla siber saldırılar ve dezenformasyon gibi hibrit tehditlerin tehlikelerine karşı daha iyi hazırlamakta başarısız olmakla suçladı.

Yeterli malzeme stokları

DRK Başkanı Hermann Gröhe ise Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, ülkedeki sivil korumaya daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Berlin'de 5 gün devam eden elektrik kesintisine dikkati çeken Gröhe, "Bu günler bu tür durumların yönetimi için yedek seçeneklerin ve yeterli malzeme stoklarının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Gröhe, elektrik kablolarına yapılan sabotajı hatırlatarak, "Sadece askeri yönlere odaklanmak çok dar bir bakış açısı. Sivil savunma ve afet yardımı toplumsal dayanıklılığın önemli bir bileşeni ve devletin bu temel hizmetleri sağlama sorumluluğunun bir parçası." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Gröhe, ülke genelinde uzun süreli bir kriz durumunda 5 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak en az 10 mobil konteyner kente ihtiyaç olduğunu aktararak, mevcut federal bütçede bunun için herhangi bir fon ayrılmamış olmasını da eleştirdi.

Acil durumlar için hazırlıklar

Birçok vatandaşın söz konusu elektrik kesintisine hazırlıklı olmaması dikkati çekerken, Alman Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi'nin (BBK) krizlere hazırlık önerileri tekrar gündeme geldi.

BBK, genel kriz hazırlığı ve özellikle elektrik kesintileriyle ilgili kılavuzlarında, büyük afetler durumunda devlet yardımının her yerde hemen ulaşılamayabileceğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşların en az 10 gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi tavsiye ediliyor.

Kılavuzlarda, elektrik kesintileri gibi kriz durumlarında kişisel hazırlığın önemli olduğu vurgulanarak, 10 güne kadar yetecek miktarda hijyen ürünü, ilaç, içme suyu ve konserve gıda bulundurulması tavsiye ediliyor.

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma, ısıtma, telefon ve internet bağlantıları, nakitsiz ödeme sistemleri gibi hizmetlerin kesintiye uğradığı hatırlatılan kılavuzlarda, elektrikli aletler olmadan da işlevselliği korumanın önemli olduğu belirtiliyor.

Kılavuzlarda, dijital altyapı olmasa bile bilgiye ulaşabilmek için nakit para, radyo, el fenerleri ve yedek piller bulundurulması yönünde öneriler sunuluyor.

Elektrik olmadan da yemek pişirilmesini, ısınmayı sağlayan gaz veya kamp ocakları, termoslar ve sıcak battaniyeler de tavsiyeler içinde yer alıyor.