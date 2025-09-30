Berke Dikişçioğlu Türkiye Kaykay Şampiyonası'nda Zirvede

Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Türkiye Kaykay Şampiyonası Finali'nde sokak disiplininde adını zirveye yazdırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın final etabı, Maltepe'de bulunan Orhangazi Şehir Parkı içerisindeki Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Pisti'nde gerçekleştirildi.

Park ve sokak disiplinlerinde düzenlenen ve toplam 65 sporcunun katıldığı şampiyona, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Red Bull sporcusu Dikişçioğlu, yarış boyunca sergilediği istikrarlı performansla toplamda 160 puana ulaştı.

Bu sonuçla kariyerindeki 6. Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşan Dikişçioğlu, ulusal arenadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.