Haberler

Berke Dikişçioğlu Türkiye Kaykay Şampiyonası'nda Zirvede

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kaykay Şampiyonası Finali'nde sokak disiplininde birincilik elde etti. 65 sporcunun katıldığı yarışmada toplam 160 puanla kariyerinde 6. Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.

Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Türkiye Kaykay Şampiyonası Finali'nde sokak disiplininde adını zirveye yazdırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın final etabı, Maltepe'de bulunan Orhangazi Şehir Parkı içerisindeki Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Pisti'nde gerçekleştirildi.

Park ve sokak disiplinlerinde düzenlenen ve toplam 65 sporcunun katıldığı şampiyona, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Red Bull sporcusu Dikişçioğlu, yarış boyunca sergilediği istikrarlı performansla toplamda 160 puana ulaştı.

Bu sonuçla kariyerindeki 6. Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşan Dikişçioğlu, ulusal arenadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Bomba yüklü araç balıkçıların ağına takıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev tekstil firması konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin dev markası konkordato ilan etti
Gözler TFF'de! 0-0 biten maçta kural hatası, hükmen mağlup olabilirler

0-0 biten maçta kural hatası, hükmen mağlup olabilirler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.