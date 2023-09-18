Bergama Seklik Barajı 2024 yılında tamamlanacak

Bakırçay Havzası'nda 1500 dekar araziye can suyu verecek olan Bergama Seklik Barajı'nın inşaatında yüzde 75 gerçekleşme sağlandı. Barajın tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimde önemli bir rol oynayacak.

Bakırçay Havzası'nda 1500 dekar araziye can suyu verecek Bergama Seklik Barajı'nın 2024 yılında tamamlanacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikle domates, pamuk ve mısır rekoltesi ile tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan Bakırçay Havzası'na yapılan barajın inşaatında yüzde 75 gerçekleşmeye ulaşıldı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajda enjeksiyon, kondüvi, dolusavak betonarme, batardo dolgu imalatlarını tamamladıklarını belirterek, gövde dolgu çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Seklik Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 300 bin metreküp dolgu yapacaklarını kaydeden Balta, "Amacımız 2024 yılı başında barajı tamamlamak. Sulama şebekesi inşaatı barajla birlikte eş zamanlı olarak yürütülüyor. Tamamlandığında Seklik Barajı, Bakırçay Havzası'nda 1500 dekar araziye can suyu verecek. Proje kapsamında yaklaşık 16 kilometre boru döşeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak projelendirilen Seklik Barajı'nın gövde yüksekliğinin temelden yüksekliği 40 metre olacağı, barajda 840 bin metreküp su tutulacağı belirtildi.