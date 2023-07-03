Benzine Yapılan Zam Vatandaşları Tepkilendirdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Benzin, bu gece yarısından itibaren 2 lira 11 kuruş zamlanacak. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösterdi. Zam öncesi benzin almaya gelen Halil Çoban, " Türkiye'de yakıt bulunmasına rağmen hala zam uygulanıyor. Zammın düşmesi gerekiyor. Petrolün bulunmasına rağmen, gazın bulunmasına rağmen hala etikete yansımadı" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zam öncesinde benzin almaya gelen bir vatandaş, "Her şeye bu şekilde zam gelmesine bayağı alıştık ama yapacak bir şey yok, günümüz Türkiye'si böyle" diye konuştu.

"ZAM GELMEDİĞİ GÜN YOK Kİ"

Halil Çoban, şunları söyledi:

"Bu gece zam gelecekmiş. Geleceğini öğrendik, petrole geldik, biz de aracımızı dolduracağız. Yalnız yakıtlardaki vergiler; 300 lirada 45 lira vergi alınıyor. Bunu, vergiyi düşürmeleri yeterli ya da vergi almamaları gerekiyor yakıttan. Yakıt çıkmasına rağmen, Türkiye'de yakıt bulunmasına rağmen hala zam uygulanıyor. Zammın düşmesi gerekiyor. Petrolün bulunmasına rağmen, gazın bulunmasına rağmen hala etikete yansımadı."

Benzin almaya gelen başka bir vatandaş, "Her şeye bu şekilde zam gelmesine bayağı alıştık ama yapacak bir şey yok, günümüz Türkiye'si böyle" dedi. Diğer bir vatandaş, "Sıkıntı yok, ben alıştım. Almaya mecbur alacağız. Benzine de geliyor, gaza da geliyor" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise "Gelmediği gün yok ki. Her şeye var, alıştık. Millet ölene kadar gider. Düzelmez, ekonomi düzelmez ki" diye konuştu.