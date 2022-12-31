Benzin Ocak Ayından Bu Yana 39. Kez Zamlandı, Benzinin Litre Fiyatı 19.46 TL Oldu

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatı dün gece yarısından itibaren 84 kuruşluk zam geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubuna ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Yılbaşında 12,91 TL olan benzinin litresi son zamla birlikte 19.46 TL oldu.

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatı dün gece yarısından itibaren 84 kuruşluk zam geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubuna ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Yılbaşında 12,91 TL olan benzinin litresi son zamla birlikte 19.46 TL oldu.

Böylece dün gece yarısından itibaren benzine yapılan bir zam daha yürürlüğe girdi. 2022 yılının başından bu yana yapılan 39'uncu zamla benzinin fiyatı 84 kuruş daha arttı. Böylece İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 19,46 TL oldu. Motorin grubuna ise herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. Motorinin litresi ise 22,01 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Son zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzinin litre fiyatları şöyle oldu:

İstanbul

Motorin litresi 22.02

Benzinin litresi 19.46

Ankara

Motorin litresi 22.22

Benzinin litresi 19.69

İzmir

Motorin litresi 22.51

Benzinin litresi 19.67

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

BENZİN YIL BAŞINDAN BU YANA 39'UNCU KEZ ZAMLANDI

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Benzinin 1 Ocak 2022'de 12,91 lira olan fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022'de 28,46'ya kadar çıktı. Daha sonra, petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibariyle 18,66'ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı 1 Kasım 2022'de 21 TL'yi aştı. Kur ve küresel piyasaların etkisiyle fiyatlar bir miktar aşağı çekildi, ancak 17 Aralık itibarıyla motorine 1 lira 7 kuruş, benzine 1 lira 7 kuruş zam yapıldı. 20 Aralık Salı günü benzinde 61 kuruş indirim yapıldı ve İstanbul'da benzin litre fiyatı 17,96 TL'ye geriledi. Motorine yapılan 77 kuruşluk indirimle litre fiyatı 22,03 TL'ye çekildi. Ancak 23 Aralık 2022'de benzin litre fiyatı 18,62 TL, motorinin litre fiyatı ise 22,01 TL'ye yükseldi. Dün gece yarısında itibaren yürürlüğe giren son zamla benzinin litre fiyatı 19.46 TL oldu. Motorinin litre fiyatı değişmeyerek 22,01 TL'de kaldı. Böylece benzin yıl başından bu yana 39'uncu zamlanmış oldu.

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.