Belt and Road için Yeşi Yatırım Prensipleri 5. Genel Kurul Toplantısı Pekin'de düzenlendi

Belt and Road için Yeşi Yatırım Prensipleri (GIP) 5. Genel Kurul Toplantısı Pekin'de düzenlendi. Asya, Avrupa, Birleşik Krallık ve Afrika'yı kapsayan 50'den fazla üye kurumdan 100'den fazla temsilci toplantıya katıldı. GIP, sürdürülebilir finans alanındaki küresel eğilimleri yansıtmak için orta vadeli stratejisini yenileyerek 'Geçiş' ayağını tanıttı. Güncellenen vizyon ayrıca risk analizi, açıklama ve yeşil yatırımlarla ilgili eylemler için hedef ve beklentileri de yükseltiyor.

Belt and Road için Yeşi Yatırım Prensipleri (GIP) 5. Genel Kurul Toplantısı Pekin'de düzenlendi. Toplantıya Asya, Avrupa, Birleşik Krallık ve Afrika'yı kapsayan 50'den fazla üye kurumdan 100'den fazla temsilci katıldı.

Belt and Road için Yeşi Yatırım Prensipleri (GIP) 5. Genel Kurul Toplantısı Pekin'de düzenlendi. Asya, Avrupa, Birleşik Krallık ve Afrika'yı kapsayan 50'den fazla üye kurumdan 100'den fazla temsilci toplantıya katıldı. Verilen bilgiye göre; GIP, sürdürülebilir finans alanındaki küresel eğilimleri yansıtmak için orta vadeli stratejisini yenileyerek "Geçiş" ayağını tanıttı. Güncellenen vizyon ayrıca risk analizi, açıklama ve yeşil yatırımlarla ilgili eylemler için hedef ve beklentileri de yükseltiyor. - İSTANBUL