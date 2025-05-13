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Beloyarsk Nükleer Güç Santrali'nde Yeni Reaktör İçin Lisans Alındı

Beloyarsk Nükleer Güç Santrali'nde Yeni Reaktör İçin Lisans Alındı
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Rusya'nın Beloyarsk Nükleer Güç Santrali'nde BN-1200M reaktörlü 5. güç ünitesi için lisans alındı. İnşaatın 2034'te tamamlanması planlanıyor. Rosatom ve ilgili kurumlar proje için olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Elektrik Enerjisi Bölümü, Beloyarsk Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) BN-1200M reaktörlü 5. güç ünitesi reaktör tesisinin kurulumu için Federal Çevre, Teknoloji ve Nükleer Denetim Kurumu'ndan (Rostechnadzor) lisans aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu güç ünitesinin genel tasarımcısı ve ana yüklenicisi Rosatom'un Mühendislik Bölümü olacak.

Lisans almak için gererken ve güç ünitesinin güvenliği ile teknik düzenlemelere, federal kurallara, standartlara ve Rusya'nın mevzuatına uygunluğunu doğrulayan belgeler Rostechnadzor'a sunuldu. Ayrıca, Rosatom'un Mühendislik Bölümü'ne bağlı Atomenergoproekt AŞ, hazırlık dönemi tasarımının teknik kısmı için Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanlığına bağlı Glavgosexpertiza'dan olumlu görüş aldı.

Hazırlık dönemi tasarım belgeleri için inşaat sahasında bir dizi kapsamlı inceleme yapıldı ve uzmanlar sonuçların teknik düzenlemelere ve belirlenen gerekliliklere uygun olduğunu teyit etti.

Beloyarsk NGS 5. güç ünitesinin inşasının 2034 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. Rusya'da, 2042'ye kadar toplam 29 gigavat kapasiteli 38 yeni güç ünitesinin inşa edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proryv Sorumluluk Merkezi Başkan Yardımcısı Alexander Andreev, Glavgosexpertiza ve Rostechnadzor'un olumlu sonuçlarının projenin uygulaması için son derece önemli olduğunu ve bu yıl inşaatın hazırlık dönemine başlanabileceğini aktardı.

Beloyarsk NGS Genel Müdürü Ivan Sidorov da Beloyarsk NGS'de BN-1200M reaktörlü güç ünitesi prototipinin kurulumunun iki bileşenli nükleer enerji mühendisliğinde önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kapalı nükleer yakıt döngüsünün çevresel ve ekonomik avantajlarının tam anlamıyla kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Beloyarsk NGS personeli, benzersiz sodyum soğutmalı hızlı reaktörler BN-600 ve BN-800'ün işletilmesinde büyük deneyime sahip olduğu için prototip BN-1200M'nin burada oluşturulması mantıklı." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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