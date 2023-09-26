Bellona'nın sonbahar kampanyası hem indirimli hem hediyeli

Bellona sonbahar kampanyasında çeşitli fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bellona, sonbahara özel kampanyasıyla ev dekorasyonuna şıklık ve konfor katıyor.

Yeni ve modern tasarımlarıyla evleri dönüştüren Bellona'dan yapacağınız 62 bin 900 TL ve üzeri alışverişlerde anında yüzde 10 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca, 39 bin 900 TL ile 62 bin 900 TL arasındaki alışverişlerde "Premium Chefry Sıcak Hava Fritözü / Airfryer" hediye ediliyor.

Kullanıcılar 1 Eylül-31 Ekim'de geçerli olan bu kampanyada Bellona mağazalarına gelerek eve yeni bir soluk getirebiliyor ve kaliteli ve fonksiyonel tasarımlarla yaşam alanlarını yenileyebiliyor.