Bellona Mobilya IMM Köln Mobilya Fuarı'nda

Modern ve şık tasarımlarıyla mobilya sektörünün dikkat çeken markası Bellona Mobilya, eşsiz tasarım anlayışı ve kalitesiyle IMM Köln Mobilya Fuarında. Avrupa'nın en büyük mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen IMM Köln Mobilya Fuarı dünyanın her yerinden sektör ilgililerini bir araya getiriyor. Bellona 2023 koleksiyonları da Almanya mobilya fuarında ziyaretçilerle buluşuyor.