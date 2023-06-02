Bellona, IMM Köln Mobilya Fuarı'na katılacak

Bellona Mobilya, 4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek IMM Köln Mobilya Fuarı'na katılacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen IMM Köln Mobilya Fuarı, dünyanın her yerinden sektör ilgililerini bir araya getiriyor. Sanatın renkli dünyasının doğanın ve hayatın ritmi ile iç içe geçtiği anlardan aldığı ilhamla geliştiren Bellona 2023 koleksiyonları da Almanya mobilya fuarında ziyaretçilerle buluşacak. Köelnmesse'de 4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, Bellona'nın 2023 koleksiyonlarını görmek mümkün olacak.

Bellona Mobilya, 4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek IMM Köln Mobilya Fuarı'na katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen IMM Köln Mobilya Fuarı, dünyanın her yerinden sektör ilgililerini bir araya getiriyor.

Sanatın renkli dünyasının doğanın ve hayatın ritmi ile iç içe geçtiği anlardan aldığı ilhamla geliştiren Bellona 2023 koleksiyonları da Almanya mobilya fuarında ziyaretçilerle buluşacak.

Köelnmesse'de 4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, Bellona'nın 2023 koleksiyonlarını görmek mümkün olacak.