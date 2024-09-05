Belek Turizm Merkezi'nde Golf Turizmi Rezervasyonları Arttı

Avrupa'nın en iyi golf tesisleri arasında yer alan Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde yeni sezonda golf turizmi için rezervasyonlar yüzde 15 arttı.

Kitlesel turizmin yanı sıra golf turizmiyle de öne çıkan Belek, sezonda farklı ülkelerden gelen golfçülere de ev sahipliği yapıyor.

Geçmişte Turkish Airlines Open golf turnuvası gibi dünyada ses getiren spor organizasyonlarında Tiger Woods, Rory McIlroy, Justin Rose gibi golf dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı Belek'te, Kovid-19 salgını sonrası yeniden yükseliş trendi yakalandı.

Turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunan golf için İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden golfçüler, Antalya için rezervasyon yaptırıyor.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya Golf Kulübünün Genel Müdürü Hasan Ceylan, AA muhabirine, Belek bölgesinin 2013'te Avrupa'nın en iyi golf destinasyonu seçildiğini söyledi.

Türkiye'deki toplam 21 golf sahasının 16'sının Belek'te olduğunu anlatan Ceylan, "Belek'i özel kılan 15 kilometre içinde 16 golf sahası olmasıdır. Bu da turistlerin ulaşılabilirliği açısından çok önemli bir özellik. 16 tesisin 10'u Avrupa'nın en iyi tesisleri listesinde yer alıyor." dedi.

Belek'teki golf sahalarının fiyat performansının çok iyi olmasının tercih nedeni olduğuna dikkati çeken Ceylan, şunları kaydetti:

"Golfte 2024'ü iyi seviyede kapatacağız. 2025 için rezervasyonlar çok iyi görünüyor, Talep her geçen gün artıyor. Sezonu yüzde 90 dolulukla geçiriyoruz. 16 sahada 680 bin golfçüyü ağırlayabiliriz. Bunun için çok daha fazla direkt uçuşun olması gerekiyor. 12 ay boyunca turizm yapılan tek destinasyon golf. Golf sayesinde kışın otellerimizi kapatmıyoruz, istihdamın sürekliliğini sağlıyoruz."

Yeni hedef pazar Polonya

Millennium Golf acentesinin yönetim kurulu başkanı Öner Uygun da 2025 için yapılan rezervasyonların bu yılın yüzde 15 üzerinde olduğunu belirtti.

Bu yılın ilk 6 aylık periyodunda 260 bin civarında round oynandığını bildiren Uygun, "2025 çok daha güzel olacak, verilerimiz çok güzel görünüyor, 2023 yılı içinde golfte toplam 466 bin round oynanmıştı. Bu sene, 2023'ün yüzde 10 üzerindeyiz. 2025 için yapılan rezervasyonlar da bu yılın yüzde 15 üzerinde." diye konuştu.

İngiltere'den yılda 10-12 bin civarında golfçünün geldiğini bildiren Uygun, pazar çeşitlendirmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Polonya'nın hedef pazarları arasında yer aldığını bildiren Uygun, " Polonya'da acente kurulumu gerçekleştirerek, bu pazara da girdik. Önümüzdeki sene ve sonraki senelerde Polonya'dan çok iyi sayıları ülkemize getireceğiz. Polonya'ya 12 ay boyunca direkt uçuş var, bu avantaj sağlıyor. Golf, bulunduğu ülkelere çok ciddi katma değer sağlıyor." dedi.

Uygun, 2023'te 120 bin golfçünün geldiği Belek'i 2024'ün ilk 6 ayında 75 bin golfçünün tercih ettiğini, 2025'te ise en az 140 bin golfçü, 560 bin round oyun hedeflediklerini sözlerine ekledi.