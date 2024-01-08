Belek Turizm Merkezi Geçen Yıl 1 Milyon 772 Bin 313 Turist Ağırladı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nin geçen yıl 1 milyon 772 bin 313 turist ağırladığı bildirildi.

Belek Turizm Altyapı Birliğinden (BETUYAB) yapılan açıklamada, çok sayıda 5 yıldızlı otelin bulunduğu merkezin cazibesini geçen yıl da sürdürdüğü belirtildi. Turizm merkezindeki otellerde 2023'te 1 milyon 772 bin 313 turistin konakladığı kaydedildi.

Bölgede Rusya'dan 354 bin 698, Almanya'dan 257 bin 963, İngiltere'den ise 162 bin 426 turistin tatil yaptığı aktarılan açıklamada, 2022'de 1 milyon 757 bin 35 turist geldiği hatırlatıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki gol sahalarında 465 bin 952 kişinin golf oynadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En çok İngiltere, Almanya ve Çekya'dan golfçü golf oynamaya geldi. Bu verilere göre, İngiltere'den 189 bin 358, Almanya'dan 92 bin 358, Çekya'dan ise 20 bin 82 golfçü geldi. Avustralya'dan 773, ABD'den 442, Kanada'dan 324, Çin'den 403, İspanya'dan 254, Suudi Arabistan'dan 221 kişi Belek Turizm Merkezi'nde golf oynadı. 2022 yılında golf oynamaya 494 bin 532 kişi gelmişti."