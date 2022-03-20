Belediyenin yaptığı zamları protesto ettiler

ESKİŞEHİR (İHA) - Milli Düşünce Platformu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin toplum ulaşım ücretlerine yaptığı zamları protesto etmek amacıyla Reşadiye Camii bahçesinde toplandı.

Bugün itibariyle tam biletin 6 ve öğrenci biletinin ise 3,5 TL'ye yükseltilmesi başta olmak üzere belediyenin uyguladığı diğer yaptırımları kınayan platform üyeleri bir basın açıklaması düzenledi. Dolmuşların daha ucuz fiyattan yolcu taşıyacaklarını ifade etmeleri üzerine, belediye dolmuşlarının da yolcuları 6 TL'ye taşımaya mecbur ettiğini vurgulayan Milli Düşünce Platformu Başkanı Naci Vatansever, "Bu kadar yüksek taşıma ücretlerine rağmen otobüsten otobüse aktarma yapanlardan, tam bilet ücreti kesilmesi başka bir zulümdür" dedi.

"Belediyenin enerji ve yakıt fiyatlarını gerekçe göstererek yaptığı zammın hiçbir geçerliliği yoktur"

Eskişehir'deki toplu taşıma ücretlerinin, mesafelerin kısa olmasına karşı diğer şehirlere göre daha yüksek olduğunu ifade eden Vatansever, "Öğrenci şehri olması ile övünen şehrimiz, yüksek öğrenci bilet ücretlerinin yanı sıra öğrencilerin birer rant kapısı mı sorusunu akıllara getirmektedir. Belediyenin enerji ve yakıt fiyatlarını gerekçe göstererek yaptığı zammın hiçbir geçerliliği yoktur" şeklinde konuştu.

Ulaşımın, belediyenin öncelikli vazifelerinden ve vatandaşın da temel ihtiyaçlarından olduğunu vurgulayan Naci Vatansever, "Diğer şehirlerin ulaşım fiyatlarını makul seviyede tutma becerilerini, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi gösteremiyorsa, bu durum onların beceriksizliğinin belgesidir. Asıl acı olansa, vatandaşın temel ihtiyacı olan taşıma ücretlerine yaptığı zammı maliyetler sebebiyle savunan belediye, birkaç binlik bir kitlenin faydalandığı tiyatro, opera, bale gibi etkinliklerin ücretlerini maliyet hesabına bakmaksızın bir tramvay bileti seviyesinde tutup, bir avuç insanı eğlendirmek için on milyonlarca lirayı vatandaşlın cebinden alarak bir avuç mutlu azınlığa aktarmaktadır" diye ifade etti.

"Yapılan zamlar geri çekilmelidir"

Milli Düşünce Platformu olarak belediyeden taleplerde bulunan Naci Vatansever, şu cümleler ile sözlerine devam etti:

"Yapılan zamlar geri çekilmelidir. Toplum ulaşım kar edilecek bir sektör olmayıp, belediyenin vatandaşına sunmak zorunda olduğu hizmet sektörüdür. Otobüsten otobüse aktarmalarda, tam ücret alınması uygulamasına son verilmelidir. Dolmuşlara, fiyatlarını kendileri belirleme hakkı verilmelidir. Bir avuç insanın faydalandığı sanat adı altında yapılan faaliyetlerin, belediye bütçesinden sübvanse edilmesinden vazgeçilmelidir. Eskişehir halkı olarak Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi