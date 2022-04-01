Belediyeler ve üniversiteler için enerji teknik destek projesi YEVDES tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürüttüğü 36 ay süreli "Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)" 4,5 milyon avro bütçe ile uygulandı.

YEVDES takım lideri Zoran Morvaj'dan alınan bilgiye göre, proje kapsamında 10 üniversiteden 12 farklı araştırma grubu, yeni nesil güneş hücrelerinden faz değiştiren malzemelere, akıllı kampüsler için akıllı enerji yönetim sistemlerinden evsel atıkların ısıl kullanımına kadar pek çok farklı konuda projeleri için uzman desteğinden faydalandı.

Toplamda 6 araştırma grubu ise yurt dışı çalışma ziyaretlerine katıldı. Proje kapsamında ayrıca 141 belediye ve 62 üniversiteden toplam 799 kişiye ise yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında eğitim verildi.

Proje sonunda ulaşılan çıktıların sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirileceği belirtilirken, YEVDES 4,5 milyon avro bir bütçe kapsamında 36 ay süre ile uygulandı.

Proje kapsamında 160 proje için hazırlanan raporlarda önerilen tedbirlerin hayata geçirilmesinin yatırım maliyeti yaklaşık 103 milyon avro olacağı belirtiliyor. Buna karşılık sağlanacak enerji tasarrufu yıllık 547 bin megavatsaat, ekonomik tasarruf 21,6 milyon avro, karbondioksit emisyon azaltımı yıllık 227 bin ton olacak.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, YEVDES Projesi ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında üniversite ve belediyelerin kapasitesinin geliştirildiğini ve gelecekteki projeler için önemli bir altyapı oluşturulduğunu kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli de belediyeler ve üniversitelerdeki enerji tasarruf potansiyelini hayata geçirmek için enerji performans sözleşmelerinin önemli bir fırsat sunduğuna dikkati çekti.

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Laurent Guirkinger ise bugüne kadar Türkiye'nin enerji sektörüne 120 milyon avroluk katkı sağlayan AB'nin yenilikçi finansal araçlar aracılığıyla Türkiye'nin enerji sektörünün karbondan arındırılmasını desteklemeye devam edeceğini belirtti. ???????