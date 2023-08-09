Belediye yenilenebilir kaynakları enerjiye dönüştürdü: 6 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretildi

Çevre dostu belediye elektrik ihtiyacının yüzde 75'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın;

"Yenilenebilir enerji küresel ısınma nedeniyle vazgeçilmezimiz olmak zorunda"

ÇORUM - Yenilenebilir enerji projelerine önem veren Çorum Belediyesi, hayata geçirdiği enerji yatırımları ile tükettiği enerjinin yüzde 75'ini kendisi üretti.

Çorum Belediyesi, geçen yıl rüzgar enerji santrali, güneş enerjisi santrali ve biokütle tesislerinden toplam 17,8 milyon kilowatt saat elektrik üreterek tüketiminin yüzde 75'ini yenilenebilir kaynaklardan karşıladı. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları çerçevesinde bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık veren Çorum Belediyesi, diğer taraftan enerji ihtiyacını su ve güneş gibi doğal kaynaklardan ve evsel katı atıklardan karşılamaya devam ediyor. Kentteki vahşi çöp depolama alanlarını ıslah eden Çorum Belediyesi, katı atık merkezlerinde toplanan evsel katı atıkları ekonomiye kazandırıyor.

6 bin konutun ortalama yıllık tüketimine eşit bu üretimle 21 bin 308 ağaç dikimine eş değer olarak 8 milyon 757 bin 600 ton karbondioksit salımını önlenmiş oldu.

"Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili büyük hamleler yaptık"

Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çok büyük ve önemli hamleler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye olarak kendi enerjilerini kendilerinin ürettiğini söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verili kullanılmasında Türkiye'deki bütün belediyeler göz önüne alındığında Çorum Belediyesi'nin özel bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Aşgın, "Çorum Belediyesi tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 75'ini üreten bir belediye. Üretken bir belediye olarak bu rakamları önemsiyoruz. Çorum Belediyesi, 2022 yılında 17.8 milyon kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bunun önemli bir kısmını rüzgar enerji santralimizden ürettik" dedi.

"Türkiye'de kuru fermenteden ilk elektrik üretimini biz yaptık"

Geçtiğimiz yıllarda biyokütle tesisini kurarak hizmete aldıklarını aktaran Aşgın, "Bu tesiste de halkın tabiriyle çöpten elektrik üretiyoruz. Biyokütle tesisini kurduğumuzda Türkiye'de kuru fermenteden enerji üreten başka bir tesis yoktu. Bu yönüyle şehrimize özel bir tesisi de kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biyokütle tesisimizin de yıllık kapasitesi 14.5 kilowatt saat enerji üretiliyor. Buda çok önemli bir rakam"

"Enerji yatırımları devam edecek"

Enerji yatırımlarının devam edeceğini açıklayan Aşgın, "Tükettiğimiz enerjinin yüzde 75'inin üretiyoruz. Bazen halkımız belediyenin elektrik faturalarına bunun yansımasını, mahsuplaşmasını soruyor. 2022 yılında ödediğimiz, ödememiz gereken elektrik faturasının yüzde 45'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz enerji ile mahsuplaştık. Önümüzdeki dönemde enerji alanlarında yeni hamlelerimiz olacak. Diğer yatırımlarımızla birlikte enerji yatırımlarının da devam etmesi gerekiyor. Eskice Köyü'ndeki Su Terfi İstasyonundaki Güneş Enerji Santralimizde yıllık 800 bin kilowatt saat elektrik üretimi yapılıyor. Bu santralimizi biz 2022 yılı sonunda hizmete açtık. Güneşten enerji üretimine ilk kez burada başladık. GES olarak ilk ke burayı hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte yeni GES projeleri var. Konaklı terfi istasyonunun yanında da 1 milyon kilowatt saatlik yeni bir GES kuracağız. Bununla ilgili proje çalışmalarını başlattık. Kısa sürede gerekli adımları atarak orayı da hizmete alacağız. Konaklı GES projesi tamamlandığında tükettiği enerjinin yüzde 79'unu üreten bir belediyeye doğru ilerlediğimiz görülecek. Buda faturalar bakımından belediyenin ödediği faturaların yüzde 50'ye yakınını biz yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

"Yenilenebilir enerji küresel ısınma nedeniyle vazgeçilmezimiz olmak zorunda"

Yenilenebilir enerjiye önem verdiklerini ifade eden Aşgın, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınması önemli. Fosil yakıtlar devri sona eriyor. Hem kaynak olarak azaldı hem de çevreye verdiği zarar bakımından çevreci bir madde olmaktan çıkıyor. Bu anlamda yeni dönemde hem iklim değişikliği hem küresel ısınmayla mücadele de Çorum Belediyesi olarak yeni yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak bu çalışmalarımızı gayretimiz de sürdüreceğiz. Koçhisar İsale Hattı Terfi İstasyonu'nda hem Hidroelektrik Santrali hem de o bölgede GES kurmayı planlıyoruz. Çorum Belediyesi olarak enerji tüketimimizi yüze 100 karşılayabilir miyiz? Maliyetlerimizi sıfıra indirebilir miyiz bunun mücadelesini veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda adım adım bunu gerçekleştireceğiz. Şu an yüzde 79'a çıkaracağımız yenilenebilir ile elektrik ihtiyacını karşılamamızın fatura karşılığını da 4-5 MW'lık yenilebilir enerji kaynaklarını devreye sokmak suretiyle faturalarımızı sıfırlamak derdindeyiz. Şu anda Çorum'u her yönden nasıl ihya ediyorsak bu kaynakları milletimizin, şehrimizin menfaatine kullanmak suretiyle şehrimizi ayağa kaldırmada kullanmayı planlıyoruz. Yenilebilir enerji vazgeçilmezimiz. Enerjik belediye misyonu bizim için çok önemli misyon. Önümüze koyduğumuz en önemli msiyonda Türkiye'nin en enerjik belediyesi olmak" dedi.