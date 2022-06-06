Belediye işletmeleri sezona hazır - Haberler

Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü çatısı altında bulunan işletmeler turizm sezonunun hazırlıklarını tamamladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Belediyemize ait tüm işletmeler sezona tam kapasite hazırlandı. Pandeminin ardından verimli bir sezon bekliyoruz. Tüm Ayvalık esnafına hayırlı işler diliyorum" dedi.

İlçe sınırları içerisinde bulunan iştiraklerin belediye bünyesinde işletildiğini hatırlatan Belediye Başkan Mesut Ergin, Boğaziçi Otel, Cennet Tepesi, Park Kafe, Taş Köşk, Paşa Limanı Restoran, Sarı Zeybek Spor Tesisleri, Çamlık Kır Bahçesi, akaryakıt istasyonu, liman işletmesi, mesire alanıyla; Duba, Kapri ve Kumadası plajlarının hizmet kalitesiyle sezona hazır olduğunu söyledi.

Ayvalık Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla geçtiğimiz yıl yeni işletmeler; Cunda Arka Deniz Plajı, Park Kafe ve Cennet Tepesi tesislerinin vatandaşların hizmetine açıldığını dile getiren Başkan Ergin, "Liman işletmesi ve mesire alanı hizmet kaliteleri her geçen gün artıyor. Paşa Limanı Sosyal Tesisleri ve Duba Plajı Türkiye'deki sayılı engelsiz plaj olarak engelli yurttaşlarımıza hizmet veriyor. Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'nde tarihsel boyutta öneme sahip Ayvalık gastronomisi bünyesinde yer alan mezeler vatandaşların hizmetine uygun bütçelerle sunuluyor. 200 kişiye hizmet edebilecek kapasitede bulunan Paşa Limanı Restoran talepleri karşılayabilmek için yaz aylarında rezervasyon ile hizmet veriyor" dedi.

Ayvalık turizminin lokomotifi olan belediye iştiraklerinin her bütçeye uygun olarak vatandaşa hizmet ettiğini ifade eden Ergin "Mavi Bayrak kazandırılarak hizmet kalitesini artıran iştirakler bünyesindeki plajlar, yaz aylarında günde ortalama 5000 yurttaşımızı konuk ediyor. İştirakler bünyesinde yürütülen "Mavi Bayrak" çalışmaları, "Ulusal Mavi Bayrak Komitesi" tarafından yakından takip ediliyor. 2021 Ulusal Mavi Bayrak Töreni'nin Ayvalık İlçesinde yapılmasıyla yürütülen faaliyetler ödüllendirildi. Ayvalık'ın yıllardan beri sembol yerlerinden biri olan Kır Bahçesi dokusuna ve tarihine uygun olarak yeniden dizayn edildi. İşletmeler takdir topluyor."dedi.

Yaz döneminde hizmet seferberliği başlattıklarına değinen Başkan Ergin, "Belediye iştiraklerinde mali disiplin sağlandı, doğru piyasa araştırmalarıyla giderler azaltıldı. Mal tedarikleri ilçe esnafından yapılır hale getirilerek ilçe ekonomisine katkı sağlandı. İştiraklerin hizmet başarısı taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplamaya devam ediyor" diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; yerel hizmetlerin yürütülmesinde önemli rol oynayan belediye iştiraklerinin hesap verebilir, şeffaf ve iyi yönetişim ilkelerinin öncülüğünde vatandaşların ihtiyaç, beklenti ve taleplerine hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi