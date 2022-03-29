Belçikalıların nükleer santrallere desteği artıyor

Belçika'da son dönemde hızla artan elektrik faturaları nedeniyle daha önce yüksek olan nükleer santrallerin kapatılmasını isteyenlerin oranı yüzde 9'a geriledi.

Belçika'da halkın nükleer santrallere ilişkin görüşünü tespit etmeye yönelik 2 bin 614 kişiyle yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

Buna göre, son dönemde enerji fiyatlarının hızla yükselmesi ülkede nükleer santrallere destek verenlerin oranını yükseltti.

Belçika'da nükleer santrallerin derhal kapatılmasını isteyenlerin oranı yüzde 9'a geriledi.

Söz konusu oran 3 ay önce yapılan benzer çalışmada yüzde 15 seviyesindeydi.

Nükleer santrallerin kapatılmasını isteyenlerin oranı ülkenin Başkent Brüksel Bölgesi'nde yüzde 14, Valonya Bölgesi'nde yüzde 12 ve Flaman Bölgesi'nde yüzde 7 oldu.

Ülkede yeni küçük nükleer reaktörler inşa edilmesine destek de son dönemde artış gösteren doğal gaz fiyatlarının yükselmesiyle artan elektrik faturaları nedeniyle arttı.

Yeni reaktör inşasına destek verenlerin oranı 3 ay önce yüzde 33 seviyesindeyken son ankette bu oran yüzde 43'e tırmandı.

Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan maliyetler sonucunda nükleer santrallerin kapatılmasına ilişkin politikaların değişmesine neden oldu.

Belçika, iki hafta önce enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı nükleer güç santrallerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Son karar doğrultusunda ülkenin 1985 yılında inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süreleri 10 yıl daha uzatılacak. Bu reaktörler 2036'ya kadar çalışmaya devam edecek.