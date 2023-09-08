Belçika Enerji Bakanı Rus Gazı Sevkiyatından Rahatsız

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, ülkedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinden Rus gazı sevkiyatı yapılmasından rahatsız olduğunu bildirdi. Van der Straeten, Rusya'nın LNG sevkiyatında oynadığı rolü eleştirdi ve hidrokarbon ürünleri satışının Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, ülkedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinden Rus gazı sevkiyatı yapılmasından rahatsız olduğunu bildirdi.

Van der Straeten, de Standaart gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin Rusya'nın LNG sevkiyatında oynadığı rolü eleştirdi.

Rusya'dan yapılan LNG sevkiyatında Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndaki tesisin kullanılmasından "rahatsız" olduğunu belirten Van der Straeten, hidrokarbon ürünleri satışının Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Durumun karmaşık olduğuna işaret eden Van der Straeten, Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarından 2027'ye kadar aşamalı olarak kurtulmayı hedeflediğini ancak Belçika'nın tek taraflı hareket edemeyeceğini anlattı.

Van der Straeten, Belçika'nın Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız biçimde Rus LNG ithalatını yasaklayamayacağına değinerek, bu tür bir yasak için AB üyesi bütün ülkelerin onayı gerektiğini kaydetti.

Belçika gaz arzının yalnızca yüzde 2,8'inin Rusya'dan geldiğini anımsatan Van der Straeten, Zeebrugge'den geçen LNG'nin büyük kısmının başta Almanya olmak üzere komşu AB ülkelerine gönderildiğini ifade etti.

Van der Straeten, ülkesinin LNG dağıtım ağındaki rolünün bir tür Avrupa dayanışması olduğunu savundu.

Geçen hafta, AB ülkelerinin enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak istemelerine rağmen Rus LNG'sinin en büyük alıcısı oldukları ortaya çıkmıştı.

AB ülkelerinin son dönemde Rusya'dan savaş öncesine kıyasla daha fazla miktarda LNG ithal ettiği, Rus LNG'sinin yarıdan fazlasının Avrupa'ya gönderildiği tespit edilmişti.

Rusya'dan en fazla LNG ithal eden ülkeler sıralamasında Çin ve İspanya'nın ardından Belçika üçüncü sırada yer almıştı.