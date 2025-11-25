Haberler

Belçika'da Grev: Kamu Hizmetleri ve Ulaşım Durdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'da işçi sendikaları tarafından başlatılan 3 günlük grev nedeniyle kamu hizmetleri ve ulaşım sistemleri büyük ölçüde aksadı. Okul, hastane, kreş ve ulaşım çalışanlarının greve katılmasıyla birlikte ülke genelinde hayat durma noktasına geldi. Hükümetin sosyal harcamalarını kısıtlamaya yönelik planları protesto ediliyor.

Belçika'da, çalışanların, hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için başlattığı 3 günlük grevin ikinci gününde kamu hizmetleri ve ulaşım durma noktasına geldi.

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için "Kasım Çağrısı" adı verilen 3 günlük grev başlattı.

Grev dalgası çerçevesinde bugün özellikle okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının büyük kısmı işbaşı yapmadı. Bu nedenle ülke genelinde kamu hizmetleri durma noktasına geldi.

Okullarda eğitime ara verilirken, hastanelerde bazı servisler açılmadı. Ülke genelinde posta hizmetleri de aksadı.

Ulaştırma sektörü de greve geniş ölçekte katılım gösterdi. Ülke genelinde tren seferlerinin sayısı azaltıldı.

Brüksel'de otobüs seferi yapılmadı

Brüksel'in toplu taşıma şirketi (STIB) çalışanları da greve katılım gösterirken, başkentteki otobüs seferlerinin tamamı, metro ve tramvay seferlerinin de büyük kısmı iptal edildi.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve geniş ölçüde katılırken, ulaşım sorunu ülke geneline yayıldı.

Grevin ilk gününde özellikle ulaşım olumsuz etkilenmişti. Yarın ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak.

Belçika'daki Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışan personelin de katılacağı grev nedeniyle yarın Charleroi havalimanından bütün seferler, Brüksel havalimanından da kalkış yönlü seferler iptal edildi.

Belçika'da şubat ayında göreve başlayan, Bart de Wever'in başbakanlık görevini üstlendiği hükümet, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 100'ünü aşan "aşırı yüksek" kamu borcunu azaltacak tedbirleri hayata geçirmek istiyor.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evde korkunç halde ölü bulundu
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı

Skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Paybull ve yasa dışı bahis ağına operasyon! 9 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Bir ödeme sistemine daha el konuldu! 25 kişi gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.