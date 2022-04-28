Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
 - Güncelleme:
Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

Belçika'da enflasyon, nisanda yüzde 8,31 ile son yılların en yüksek seviyesini korudu.

Belçika'da enflasyon, nisanda yüzde 8,31 ile son yılların en yüksek seviyesini korudu.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin nisan ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da mart ayında yüzde 8,31 olan enflasyon, nisanda da aynı seviyede belirlendi. Böylece Belçika'da enflasyon, nisan ayında da marttaki gibi 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi tekrar etti.

Belçika'da 39 yıl önce enflasyon yüzde 8,92 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede mart ayında yüzde 3,75 olan çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 4,08'e yükseldi.

Nisan ayında en önemli fiyat artışları et, ekmek, tahıl ürünleri, otomobil, otel odası, sebze, otomobil tamir ve bakımında gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji ürünleri oldu.

Enerjideki fiyat artışı yüzde 54,11'i buldu.

Belçika'da nisan ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatları yüzde 139,6, LPG yüzde 75,1, kalorifer yakıtı yüzde 57,8 ve elektrik yüzde 49,7 arttı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Enflasyon, Belçika, Nisan, Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title