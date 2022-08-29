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Belçika Başbakanı de Croo'dan Avrupa enerji piyasasına müdahale çağrısı Açıklaması

Ekonomi Haberleri

Belçika Başbakanı de Croo'dan Avrupa enerji piyasasına müdahale çağrısı Açıklaması

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa'da enerji piyasasında, özellikle doğal gaz fiyatlarında büyük belirsizlikler olduğunu belirterek, "Bugün serbest piyasa çalışmıyor.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa'da enerji piyasasında, özellikle doğal gaz fiyatlarında büyük belirsizlikler olduğunu belirterek, "Bugün serbest piyasa çalışmıyor. Eğer burada insanların yararına bir durum olmuyorsa müdahale etmek gerekir." dedi.

De Croo, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'nda, Avrupa'da yaşanan enerji krizine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yaz aylarında olunmasına rağmen doğal gaz fiyatlarının yükseldiğini ifade eden de Croo, "Henüz kış mevsimine girilmedi. Belirsizlik fiyatları yükseltiyor ama bu katlanılmaz hale geldi. Serbest piyasaya inanan bir ekonomistim. Bugün serbest piyasa çalışmıyor. Eğer burada insanların yararına bir durum olmuyorsa müdahale etmek gerekir. Sorunlarla karşı karşıyaysak bu belirsizliğin bedelini ödememek için müdahale etmemiz gerekir." diye konuştu.

De Croo, geçici bir müdahaleyle sorunun çözülebileceğini ve sürecin aylar içinde sonuçlanabileceğini kaydederek, Avrupa'nın bu konuda ortak bir politika belirleyerek ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Murat Temizer - Ekonomi

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