Beko, enerji verimliliğindeki teknolojisi Energyspin'i ilk kez IFA'da tanıttı

Beko, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA'da bu yıl sağlıklı yaşam, kalite ve sürdürülebilirliği odak noktasına alan en yeni teknolojilerini sergiliyor.

Beko, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA'da bu yıl sağlıklı yaşam, kalite ve sürdürülebilirliği odak noktasına alan en yeni teknolojilerini sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gezegenin geleceği için sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapan Beko, IFA'da enerji ve su tasarrufunu destekleyen teknolojileri ile yerini aldı. Sağlıklı yaşam, kalite, sürdürülebilirlik ve akıllı ev aletleri odağında öne çıkan yenilikçi ürünlerini sergileyen Beko, enerji verimliliğinde öncü teknolojisi Energyspin'i bu yıl ilk kez IFA'da tanıttı.

Verilen bilgiye göre, Beko'nun enerji verimli teknolojileri arasında en öne çıkanlarından biri ilk kez IFA'da tanıttığı Energyspin çamaşır makineleri. Bu teknoloji, çamaşır makinelerinin en sık kullanılan yıkama programlarında enerji tüketimini azaltma imkanı sunuyor.

Energyspin, geleneksel yıkama metotlarının ötesine geçerek özel ve patentli tambur hareketleriyle deterjanların suda daha erken ve etkili şekilde çözülmesini sağlıyor. Enerji tüketimini yüzde 35'ye varan oranda azaltan Energyspin teknolojisi, tüketicilerin yıkama kalitesinden ödün vermeden tasarruf etmesini sağlarken aynı zamanda sürdürülebilir yaşama katkı sağlayan bir deneyim sunuyor.

Beko gelecek dönemde geliştirilen bu teknolojiyi yeni üretilen Beko çamaşır makinelerinin yüzde 90'ına entegre etmeyi hedefliyor.

"En sık kullanılan çamaşır yıkama programlarını yeniden tasarlayarak bu programların enerji tüketimini yüzde 35'e varan oranda azalttık"

Açıklamada IFA'daki konuşmasına yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de konutlarda elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 50'si beyaz eşyaların tüketiminden geliyor. İngiltere'de ise hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 31'i beyaz eşyalardan geliyor. Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte enerji verimliliği çok daha kritik hale geldi. Beko çamaşır makinelerimizdeki her bir enerji sınıfı artışında yüzde 13-14 daha az enerji tüketimi elde ediyoruz. Buzdolaplarında ise bu oran yüzde 20 civarında.

Bu kapsamda IFA'da ilk kez tanıttığımız Beko'nun inovatif teknolojisi Energyspin'de en sık kullanılan çamaşır yıkama programlarını yeniden tasarlayarak bu programların enerji tüketimini yüzde 35'e varan oranda azalttık böylece yıkama kalitesinden ödün vermeden tüketicilerimizin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyor, elektrik faturalarında da tasarruf sağlıyoruz."

Beko, 600+ litre yukarı hacim sınıfında ilk A enerji seviyeli ürünü pazara sunacak

Verilen bilgiye göre, Beko bu ay lansmanını gerçekleştireceği 83 cm dondurucu altta buzdolabı ile geniş hacimdeki başarısını bir üst seviyeye çıkararak 600+ litre yukarı hacim sınıfında ilk A enerji seviyeli ürünü pazara sunacak. Bu hacimde A enerji sınıfındaki ilk buzdolabı olacak ürün 2024 yılında satışa çıkacak. Bu üründe Aeroflow, Harvestfresh ve Everfresh gibi geliştirilen özgün teknolojiler yer alıyor.

Yenilenebilir enerji üretimi ve akıllı enerji yönetimi Beko'nun akıllı ev teknolojilerinde de en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Akıllı ev uygulaması HomeWhiz, cihazlara zahmetsizce bağlanarak enerji ve su kullanımının takibini sağlarken tüketici alışkanlıklarına göre akıllı tasarruf ipuçları sunuyor.

Aynı zamanda Homewhiz üzerinden sunulan oyunlaştırma senaryoları ile kullanıcılar sürdürülebilir bir yaşam tarzına teşvik ediliyor. HomeWhiz platformu, temizleme, soğutma ve pişirme deneyimlerini kişiselleştirmek için yapay zeka algoritmaları kullanıyor.

Uygulama üzerinden verilen geri bildirimler temizlik için programları özelleştirmeye yardımcı olurken, soğutma için tüketici alışkanlıkları ve ortam koşullarına bağlı olarak enerji kullanımını optimize etmek üzere akıllı algoritmalar geliştiriyor. Ayrıca HomeWhiz, akıllı fırınları uzaktan izleme, gıda tanıma ve pişirme önerileriyle hayatı kolaylaştırıyor.

Gezegenin sürdürülebilirliği için ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak ve kalitesini geliştirmek Beko'nun öncelikleri arasında yer alıyor.

Dayanıklılığı ve yaşam kalitesini artıran teknolojiler

Beko buzdolapları standart kapı açma kapama testine ek olarak 100 bin açma ve kapamaya kadar özel olarak tasarlanmış kapı dayanıklılık testlerine tabi tutuluyor. Buzdolaplarında inverter kompresör içeren ürünler Almanya merkezli VDE onaylı 25 yıllık kompresör ömrü dayanıklılık sertifikası ile pazara sunuluyor.

Beko'nun yeni nesil no-frost teknolojisi Aeroflow, buzdolabındaki yiyeceklerin besin değerini, dokusunu ve ağırlığını koruyarak her rafa eşit sıcaklık dağılımı sağlıyor ve sıcaklık dalgalanmalarını en aza indiriyor.

Bu özelliğiyle yiyecekler yüzde 30 daha uzun süre tazeliğini korurken, sebze ve meyveler yüzde 20 daha az ağırlık kaybına uğruyor. Beko markası hem gezegenin sağlığı hem de bireylerin sağlıklı yaşamına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sağlıklı yaşamı destekleyen teknolojiler

Marka, sağlıklı yaşamı desteklemek için geliştirdiği yenilikçi teknolojileri de tüketicileri ile buluşturuyor. Bu yıl, bu kategoride sergilediği Beko Airfry teknolojisi sağlıklı ve pratik yemekler pişirmek üzere çok tercih edilen Airfry pişirme yöntemini ankastre fırınlarda sunuyor. Özel pişirme aksesuarı ve yeni hava dağıtım sistemiyle, Beko Airfry fonksiyonu, az yağlı, sağlıklı ve pratik yemekler hazırlanmasını sağlıyor. Bu sayede Airfry teknolojisi daha geniş bir kapasiteyle kullanılabiliyor.

Küçük ev aletleri pazarının da önemli oyuncularından olan Beko'nun 10 kahve programına sahip yeni kahve serisi "mükemmel" bir kahve deneyimi sunmak üzere tasarlandı.

Akıllı kullanıcı ara yüzü ve renkli dokunmatik ekranı ile 2 kahve çıkışına sahip Caffeexperto tam otomatik bir espresso makinesi. 250 g kapasiteli çekirdek haznesi, paslanmaz çelik öğütücü ve 19 bar basınç, herhangi bir çaba harcamadan her zaman taze kahve yapılmasını sağlıyor. Hafıza fonksiyonu sayesinde, en sevdiğiniz içeceğin su seviyesi bir sonraki sefer için kaydediliyor. Otomatik kireç çözme, durulama ve temizleme programı hem makinenin kendisinin hem de süt kabının kolayca temizlenmesine yardımcı olarak hijyen sağlıyor.