Beko'dan İzmir Karşıyaka'daki Teslimat Sorununa İlişkin Açıklama

Beko'dan İzmir Karşıyaka'daki Teslimat Sorununa İlişkin Açıklama
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir Beko bayisinden beyaz eşya satın alan vatandaşlar, teslimat sorunlarıyla karşılaşarak mağdur oldu. Beko, duruma el atarak müşteri hizmetleri ve alternatif bayi ile sorunu çözmeye çalıştıklarını duyurdu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir Beko bayisinden alışveriş yapan vatandaşların teslimat sorunu yaşaması üzerine Beko'dan açıklama geldi. Şirket, yaşanan aksaklıktan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, mağduriyetin giderilmesi için tüm birimlerin seferber edildiğini bildirdi.

Karşıyaka'daki bir Beko bayisinden buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makinesi gibi beyaz eşyalar satın alan onlarca kişi, teslimatların yapılmaması üzerine durumu araştırmaya başladı. Telefonlarına yanıt alamayan vatandaşlar, mağazaya gidince kepenklerin kapalı olduğunu ve camda yer alan 'Sağlık sorunları nedeniyle 1 Ağustos'a kadar kapalıyız' yazısıyla karşılaştı. Vatandaşlar, belirtilen teslimatların hiçbirinin gerçekleşmediğini, kimseyle iletişim kuramadıklarını belirterek, Beko'nun müşteri hizmetlerinden de çözüm alamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, savcılığa ve Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayette bulundu.

Firmadan açıklama: "Özel ekip görevlendirildi"

Yaşanan mağduriyetin haber yapılmasının ardından harekete geçen firma bir açıklama yaptı. Beko tarafından yapılan açıklamada, "Karşıyaka'daki bayimizde yaşanan süreç nedeniyle değerli müşterilerimizin karşılaştığı mağduriyetten büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Sorunun çözümü için müşteri hizmetleri ekiplerimiz tüm tüketicilerimize tek tek ulaşmaktadır. İlgili ürünlerin müşterilerimize eksiksiz ve en kısa sürede ulaştırılması için alternatif bayilerimiz ve lojistik ağlarımız devreye alınmıştır. Teslimat sürecini hızlandırmak amacıyla özel bir ekip görevlendirilmiştir" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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