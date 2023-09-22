Beijing-Tianjin-Hebei Bölgesi'nin Dış Ticareti Arttı

Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin dış ticareti 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 2,1 artarak 3,28 trilyon yuana ulaştı. Bölgenin ithalatı yüzde 1,3 artarken, ihracatı yüzde 4,2 artış gösterdi. Mekanik ve elektrikli ürünler ihracatın büyük bir kısmını oluşturdu.

SHİJİAZHUANG, 22 Eylül (Xinhua) -- Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin dış ticareti 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla yaklaşık 3,28 trilyon yuana (yaklaşık 457,28 milyar ABD doları) ulaştı.

Shijiazhuang Gümrüğü'nün verilerine göre söz konusu dönemde bölgenin dış ticareti, ülke toplamının yüzde 12,1'ine tekabül etti.

Ocak-Ağustos döneminde bölgenin ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artarak yaklaşık 2,43 trilyon yuana ulaşırken, ihracatı ise yüzde 4,2 artışla yaklaşık 856,17 milyar yuana yükseldi.

Bölgenin Avrupa Birliği ile ticareti yılın ilk sekiz ayında yüzde 0,4, ABD ile ticareti yüzde 1,4, Avustralya ile ticareti yüzde 12,3 ve Brezilya ile ticareti yüzde 33,9 oranında artış kaydetti.

Söz konusu dönemde mekanik ve elektrikli ürünler, bölgenin toplam ihracat tutarının yarısından fazlasını oluşturdu. Öte yandan, rafine petrol ürünleri ihracatı sürekli ve önemli bir büyüme kaydederek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,5 arttı.

İthal edilen mallar açısından bakıldığında, ham petrol ithalatı 2023'ün ilk sekiz ayında ilk sırayı alırken, yüksek teknoloji ürünleri ithalatı ve tarım ürünleri ithalatı dönem boyunca hızlı büyüme kaydetti.