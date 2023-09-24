Beijing Metroları Ekspres Paket Taşımacılığına Başladı

Beijing'deki metro hatları, yoğun olmayan saatlerde ekspres paketlerin taşınmasına yönelik bir pilot projeye katıldı. Proje, trafik sıkışıklığını azaltmayı ve karbon emisyonlarını düşürmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki çok sayıda metro hattı, Cumartesi gününden itibaren yoğun olmayan saatlerde ekspres paketlerin taşınmasına yönelik bir pilot projeye katıldı. Proje, trafik sıkışıklığını azaltmayı ve karbon emisyonlarını düşürmeyi hedefliyor.

Beijing Ulaştırma Enstitüsü'nden Wang Shuling'e göre, son yıllarda genişleyen Beijing'in şehir içi raylı ulaşım ağı halihazırda 27 hatla toplam 807 kilometreye ulaştı.

Başkentte günde yaklaşık 15 milyon ekspres paket işlemden geçiyor ve bunların çoğu şehir içi karayolu taşımacılığıyla teslim ediliyor.

Öncü proje hakkında bilgi veren Wang, "Yoğun olmayan saatlerde metro sistemlerinin fazla kapasitesinden yararlanmayı amaçlıyoruz. Projenin karbon emisyonlarını azaltırken trafik sıkışıklığını kademeli olarak hafifletmesi bekleniyor" dedi.

Beijing Belediyesi Ulaştırma Komisyonu yetkilisi Zhou Yuan, komisyonun pilot hatların güvenli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, taşınan malların Beijing metrolarında yasaklanan maddeler kataloğuna uymasını ve güvenlik kontrollerinden geçmesini şart koştuğunu söyledi.

Zhou ayrıca, katılımcı işletmelerin şehir içi raylı sistem boyutlarıyla uyumlu, yeniden kullanılabilir ekspres teslimat kutuları tasarladıklarını ve ayrıca güvenli ve rahat taşımayı kolaylaştırabilecek özel araçlar geliştirdiklerini belirtti.