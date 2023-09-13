Beijing'in Otomobil İthalatı Ağustos Ayında Artış Kaydetti

Beijing'in otomobil ithalatı Ağustos ayında toparlanmaya devam ederken, aylık ithalat hacmi bu yıl içinde ilk kez 40.000 adedi aştı. Başkentin ithalat ve ihracatı ise 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2,39 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in otomobil ithalatı Ağustos ayında toparlanmaya devam ederken, aylık ithalat hacmi bu yıl içinde ilk kez 40.000 adedi aştı.

Beijing Gümrüğü, başkentin geçen ay 43.000 adet otomobil ithal ederek geçen yılın aylık ortalaması olan 45.000 adede yaklaştığını ve art arda altı ay boyunca aylık bazda artış kaydedildiğini açıkladı.

Başkentin ithalat ve ihracatı 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2,39 trilyon yuan (yaklaşık 332 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti. Rakam, ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 8,8'ine tekabül ediyor.

Söz konusu dönemde kentin ithalatı yüzde 1,8 artışla 2 trilyon yuan, ihracatı ise yüzde 9,3 artışla 391 milyar yuan olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde başkentin en büyük beş ticaret ortağı ise Avrupa Birliği, ABD, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Avustralya ve Brezilya oldu.