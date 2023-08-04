Beijing'de Hidrojen Yakıt Hücreli Araç Karbon Emisyonu Azaltma Projesi Başlatıldı

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Yeni Enerjili Araç Konferansı sırasında hidrojen yakıt piliyle çalışan tesisat hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Karbon piyasası ticaretinde yer alacak hidrojen bazlı bir proje olan Beijing hidrojen yakıt hücreli araç karbon emisyonu azaltma projesi, Perşembe günü Beijing'in Daxing ilçesinde başlatıldı.

Projenin yılda yaklaşık 24.000 ton karbon emisyonunu azaltabileceği tahmin edilirken, kentin ilk hidrojen bazlı karbon ticaretinin Eylül ayında tamamlanması bekleniyor.

Beijing'deki Zhonghe Xinxing Enerji Teknolojisi Araştırma Enstitüsü Limited Şirketi, projeyi 16 hidrojen işletmesi ile işbirliği içinde geliştirirken, proje, karbon muhasebesi ve ticaretini, karbon içeren operasyon mekanizması aracılığıyla tamamlayacak.

Beijing Belediyesi Ekoloji ve Çevre Bürosu Müdür Yardımcısı Yu Jianhua, ulaşım sektörünün önemli bir karbon emisyonu kaynağı olduğunu söyledi.

Yetkili, hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan araçların geleneksel dizelle çalışan ağır hizmet araçlarının yerini alabileceğini ve böylece enerji verimliliği ve karbon azaltımı için yeni bir çözüm sağlayabileceğini ifade etti.

Beijing son yıllarda, 1.800'ü aşan yakıt hücreli araçların tanıtım ölçeği ile hidrojen ve yakıt hücreli araç endüstrisinin gelişimini teşvik etmek ve desteklemek için çaba gösterdi. Bu araçların çoğunun uygulama alanları arasında kentin soğuk zincir lojistiği, işe gidip gelme ve turizm sektöründe yolcu taşımacılığı yer alıyor.¦