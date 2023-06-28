Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı Ekonomik Bölgesi'nde İnovasyon Merkezi Açıldı

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı Ekonomik Bölgesi, uluslararası bir inovasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Merkez, yabancı işletmelerin Çin pazarına daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle girmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, yerli işletmelere de hizmet veriyor. İlk grup olarak 30 işletme merkeze kayıt yaptırdı ve bu yılın sonuna kadar 40 işletmenin merkeze kaydolması veya taşınması bekleniyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nın terminal binası görülüyor, 25 Haziran 2019. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı Ekonomik Bölgesi Salı günü uluslararası bir inovasyon merkezinin açılışını yaptı.

Merkez, resmi platformlara, uygun fiyatlı ofislere, pazar hizmetlerine ve insan kaynakları hizmetlerine erişim olanağı sunarak yabancı işletmelerin Çin pazarına daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle girmesini amaçlıyor. Merkez ayrıca yurtdışına açılmayı planlayan yerli işletmelere de hizmet veriyor.

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı Ekonomik Bölgesi yatırım teşvik bürosu müdür yardımcısı Xia Zhicheng'e göre, aralarında 11 yabancı şirketin de bulunduğu 30 işletmeden oluşan ilk grup, inovasyon merkezine kayıt yaptırdı.

Xia, açılış töreninde yaptığı konuşmada merkezin kaliteli hizmetler sunmaya ve yabancı işletmelerin Çin'e gelmesi, burada hayatta kalması ve büyümesi için uygun koşullar yaratmaya çalışacağını söyledi.

Xia, bu yılın sonuna kadar 40 işletmenin merkeze kaydolmasının veya taşınmasının beklendiğini ve bu sayının yarısından fazlasının yabancı şirketlerden oluşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı, Beijing'in Daxing Bölgesi ile Hebei eyaletine bağlı Langfang'ın kesiştiği noktada yer alıyor. 150 kilometrekarelik bir araziyi kapsayan ekonomik bölge, havacılık lojistiği, bilim ve teknoloji inovasyonu, hizmet ve destek için birer alan olmak üzere üç alandan oluşuyor.