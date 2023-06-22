Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun sürekli gelişmesi sayesinde, Çin'in Guangxi kentindeki Beibu Körfez Limanı'nda ASEAN ülkeleriyle ticarette artış yaşanıyor.

2017 yılında açılan ticaret koridoru, Çin'in batısında bulunan eyalet seviyesindeki bölgeler ve ASEAN üyesi ülkeler tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticari ve lojistik geçit olma özelliği taşıyor.

Beibu Körfez Limanı, ticaret koridoru boyunca önemli bir geçiş noktası olarak hizmet verirken deniz taşımacılığı için büyük taşıma hacmi ve düşük maliyet sunuyor.

SES (Çince): WANG RUİ, Guangxi Beibu Körfezi Uluslararası Konteyner Terminali Limited Şirketi'nde ticaret departmanı müdür yardımcısı:

"Bu yıl önemli işletmelere, mallara ve müşterilere odaklandık. Ayrıca gelirleri ve verimliliği artırmak için mal arzını genişlettik. Şirketimiz Ocak-Mayıs arasında kara-deniz ticaret koridoru üzerinden kargo hacminde istikrarlı büyüme elde etti. Bu çerçevede deniz-demiryolu taşımacılığı işinde önceki yıla göre yüzde 8,9 artış kaydedildi. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda Ocak'tan Mayıs'a kadar süren olumlu kalkınma trendi sayesinde, Beibu Körfez Limanı'nın toplam kargo işlem hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,94 artışla 120 milyon tonu aştı."

Beibu Körfez Limanı'nın kargo işlem hacmi, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 68,77 milyon tona ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)