Haberler

Bedelli Askerlikten 2025'te 26 Milyar Lira Gelir Elde Edildi

Bedelli Askerlikten 2025'te 26 Milyar Lira Gelir Elde Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılı içerisinde bedelli askerlikten 101 bin 212 kişiyle toplamda 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir elde edildi. 2019'dan bu yana toplam 3 milyon 814 bin 45 kişi bedelli askerlik hizmetinden faydalandı.

Bedelli askerlikte 2025 yılı içerisinde 101 bin 212 kişiden toplam 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir elde edildi.

Bedelli askerlik hizmetinde 2019'dan bugüne kadar toplamda 3 milyon 814 bin 45 kişi yükümlü askerlik hizmetine tabi oldu. Bu yıl ise toplam 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınınken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerlik, 5 bin 890'ı da dövizle askerlik hizmetine müracaat etti. Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ve dövizle askerlik hizmetinden elde edilen 33 milyon 757 bin 242 Avro hazineye gelir olarak kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 311.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Şok skor! Guardiola dün gece kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
ABD düğmeye bastı! Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvuruları askıya alındı

Saldırganın uyruğu belli oldu, Trump cezayı tüm ülkeye kesti
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Liverpool'a büyük şok! Şampiyonlar Ligi'nde bir darbe daha aldılar

Ne olacak bu takımın hali?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.