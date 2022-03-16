BEDAŞ, elektrikte "güç aşımı" konusunda abonelerini uyardı - Haberler

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BEDAŞ, elektrikte "güç aşımı" konusunda abonelerini uyardı

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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BEDAŞ, elektrikte

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ana kaynağı olan "güç aşımı" konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırırken, böyle bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ana kaynağı olan "güç aşımı" konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırırken, böyle bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketicilerinin sistemden bağlantı anlaşmalarının üzerinde güç çekmesi, elektrik altyapısında ağır hasara neden olurken tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

Bazı tüketicilerin bağlantı gücünün üzerinde güç çekmesi nedeniyle, kablo ve trafoların üzerindeki yükü artıran güç aşımı, can ve mal güvenliği riski yaratan yangın ve patlamalara da yol açabiliyor.

Açıklamaya göre, zamanla tüketilen elektrik miktarı arttığı halde, güç artışına gidilmeyebiliyor. Mevzuata göre tüketici, dağıtım şebekesine bağlı bağlantı gücünü, sistemin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde iki dönem üst üste yüzde 20 aştığında dağıtım bağlantı anlaşması hükümleri ihlal edilmiş sayılıyor.

Sağlık ve güvenlik riski oluşturan güç aşımı konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar ise BEDAŞ tarafından şu şekilde aktarıldı;

Tüketici bağlantı gücünü aşmamaya özen göstermeli.

Eğer güç aşımı yapıldıysa ve iki defa üst üste yüzde 20'den fazla sistemden güç çekildiyse yetkili elektrik fen adamı (mühendis, tekniker, teknisyen) aracılığıyla güç artışı talebinde bulunmalı.

Güç aşımı ihbarı aboneye ulaştığında en yakın müşteri operasyon ve destek merkezine giderek detaylı bilgi alınmalı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Başkent Elektrik Dağıtım, İstanbul, Yangın, Ekonomi, Haberler

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