BEDAŞ Çalışanları AFAD Arama Kurtarma Eğitimlerini Tamamladı

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'ın (BEDAŞ) çalışanları, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın ( Afad ) arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BEDAŞ, başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla çalışanlarını eğitimlerle destekledi.

İstanbul Yeşilköy AFAD Birlik Müdürlüğü'nde verilen eğitimlerle 4 kadın ve 23 erkek çalışandan oluşan 27 kişilik BEDAŞ ekibi, CK Akademi Birimi ve İş Sağlığı Güvenliği Birimi liderliğinde arama-kurtarmada akreditasyon için AFAD'ın eğitimlerine katıldı.

Eylül-aralık döneminde gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan BEDAŞ ekibi, arama yöntemleri, kapalı alan kurtarma, ilk yardım, GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), yön bulma, kamp alanı kurma ve enkazda kurtarma çalışmaları gibi pek çok alanda uygulamalı eğitim aldı.

Böylelikle ekipler, afet bölgelerinde etkin müdahale yapabilecek donanıma ve bilgiye sahip hale gelirken, ekip üyelerinin güvenliği ve eğitim süreçlerindeki ihtiyaçları CK Akademi ve İş Sağlığı Güvenliği Birimi'nin koordinasyonuyla titizlikle karşılandı.

Ayrıca eğitim sürecinde jeneratörler, 5 farklı iklim koşullarına dayanıklı çadırlar, kırıcı-kesiciler, telsizler, dedektörler, kameralar, GPS cihazları ve kişisel koruyucu donanımlar ekip üyelerine tahsis edildi. BEDAŞ gönüllü ekibine afet durumlarında kullanılacak ekipmanlar tanıtılırken pratik eğitimlerde bu ekipmanlar aktif şekilde kullanıldı.