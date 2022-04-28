BEDAŞ, bayramda Avrupa Yakası'ndaki hatların takibini İHA'lar ile yapacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Ramazan Bayramını içine alan 1-4 Mayıs tarihlerinde havai hatlarda ortaya çıkabilecek olası sorunlara karşı insansız hava aracı (İHA) kullanacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, BEDAŞ arife günü ve bayram süresince kesintisiz enerji için hazırladığı eylem planını devreye aldı.

BEDAŞ, söz konusu tarihlerde tüm bakım ve yatırım kaynaklı planlı kesintileri askıya aldı. Mobil jeneratörle transformatör transferi için nöbetçi personel ve araçları alarm durumda bekletilecek. Havai hatlarda ortaya çıkabilecek olası sorunlara karşı İHA'lar kullanılacak.

Ayrıca bayram boyunca Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ile organize bir çalışma sürdürülecek.

İstanbul Avrupa Yakası'nda hizmeti sunan BEDAŞ, lokasyonlarında ve genel müdürlük binasında direktör, müdür, mühendis, uzman düzeyinde nöbetçi personel bulunduracak.

Bayrama yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtilen açıklamada, " Bayram, yılbaşı gibi özel dönemlerde abonelerimizin enerjiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamaması için arıza onarım ve bakım birimlerinde görevli tüm personel ve araçlarımız 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapmakta. Ramazan Bayramı boyunca da mobil jeneratör ile transformatör transferi için nöbetçi personel ve araçlarımızı tam zamanlı olarak alarm durumunda bekleteceğiz. Ayrıca bünyemizde bulunan İHA'ları da elektrik şebekesinde özellikle havai hatların incelenmesi, olası sıkıntılı noktaların tespiti ve ulaşılması zor olan yerlerde aktif olarak kullanacağız. Ramazan Bayramı boyunca Esenyurt, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde tüketim değerlerinin artacağını tahmin ederken, artan talebe sorunsuz yanıt vermek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.