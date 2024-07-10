BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik'te toplandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Aygöl başkanlığında Bilecik'te toplandı.

BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Aygöl başkanlığında, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram'ın da katılımıyla Bilecik'te yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2024/7 Sayılı ve Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesi kapsamında BEBKA tarafından alınan tedbirler hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Anadoludakiler Sergisi ve Tanıtım Programı' hakkında da istişarelerde bulunuldu.

"Anadoludakiler" projesi kapsamında Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajansları vasıtasıyla ilan edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'nın da masaya yatırıldığı toplantıda, ayrıca Mali Destek Programlarına ait Program Kapanış Raporları da değerlendirildi. - BURSA