BEBKA, Eskişehir'de 277 projeye 700 milyon lira destek sağladı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Eskişehir'de bugüne kadar 277 projede yaklaşık 700 milyon liralık destek sağlayıp, toplam bütçesi 1,1 milyar liranın üzerinde projenin hayata geçmesine katkı verdiklerini açıkladı.

Durak, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Eskişehir Sanayi Odası'nın Mesleki Eğitim Merkezi ile Eskişehir Ticaret Odası'nın Fuar ve Kongre Merkezi projesine 90 milyon lira kaynak sağlayıp 177 milyon lira yatırımın gerçekleşmesine olanak sunduklarını aktardı.

2024-2028 yıllarını kapsayan 4 yıllık BEBKA Bölge Planını hazırlamak için 2 yıldan fazladır çalışma yürüttüklerini ve bölgede saha analizleri ve paydaş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirten Durak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Eskişehir'de organize ettiğimiz il çalıştaylarında 6 farklı temada paydaşlarımızın strateji ve proje önerilerini aldık. Bu plan bölgemizin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile uyumlu bir şekilde sektörlerimizin yeşil ve dijital dönüşümünü ele aldığımız bir plan olacak. Sınırda Karbon Düzenlemesi bizim gibi ihracatı çoğunlukla AB ülkelerine gerçekleştiren bölgeleri daha çok etkileyecek. Sadece Eskişehir'e özel ilan ettiğimiz Üreten Şehirler Tematik Destek Programı kapsamında, kentte imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların temiz üretim süreçlerini destekleyeceğiz. Bu programa başvurular devam ediyor. Temiz üretim etüdü, karbon ayak izi hesaplanması ve ardından azaltım stratejilerine ve gerekli yatırımlara dönük rapor hazırlanması süreçlerine destek vereceğiz. Bu amaçla Bakanlığımız tarafından programa 4 milyon lira bütçe ayrıldı. Başarılı bulunan projelere 200 bin liraya kadar yüzde 100 oranında hibe desteği sağlıyoruz."

Durak, Anadolu Üniversitesinde Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi kurulmasına destek verdiklerine değinerek, merkezin oyun ve animasyon alanlarında eğitim/mentorluk/danışmanlık hizmetleri ve teknik altyapının kullanımı konusunda sektöre girmek isteyen girişimcilere destek sağlayacağını belirtti.

Zeki Durak, Eskişehir'de bugüne kadar kırsal kalkınmaya yönelik 5 programda, 34 projeye yaklaşık 80 milyon lira destek vererek yaklaşık 120 milyon liralık yatırımın kırsal alan için geliştirilmesini sağladıklarını aktardı.

"Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP)" kapsamında 2019 yılından bu yana Eskişehir'de 4 projeye destek sağladıklarını kaydeden Durak, şöyle devem etti:

"Bu projelerde yaklaşık 10 milyon lira destek sağlayıp, 17 milyon lira değerinde projenin hayata geçmesine katkı sunduk. Eskişehir'in kırsal 12 ilçesinde detaylı bir araştırma yapmak için sahaya inerek raporlar hazırladık. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve MEGEM iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında, 235 kişiyi sanayide iş sahibi yaptık. Eskişehir sanayisinin ihtiyaç duyduğu CNC tezgah operatörlüğü, CMM destekli kalite kontrol operatörlüğü, gaz altı kaynak operatörlüğü ve makine bakım alanlarında her bir eğitim için toplam 400 saatlik mesleki ve teknik eğitimler verildi. Eğitimler için 18-35 yaş arası mesleksiz gençler hedeflendi. 5 dönemde toplam 415 kişi kurslarımızdan eğitim aldı. Bu eğitimlerden 235 kişi istihdam edildi. Ayrıca Eskişehir Sanayi Odası iş birliği ile düzenlenen İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarımız kapsamında mekatronik uzmanlık programını tamamladık."

Muhammed Zeki Durak, ağustos ayında bölgede bir ilk olan 100 milyon liralık "Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı"nı ilan ettiklerini hatırlatarak, son 5 yılda yaklaşık 950 kişi ve kuruma bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağladıklarını ifade etti.