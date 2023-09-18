BDR Thermea Group, G.I. Holding'in hisselerinin yüzde 25'ini satın alarak stratejik ortaklığını güçlendiriyor. Şirket, yenilenebilir enerjiyle çalışan ticari ve endüstriyel iklimlendirme çözümlerinde pazar lideri olan G.I. Holding'in hisselerini satın alarak ticari, endüstriyel ve çok haneli konut ısıtma ve soğutma çözümlerinin kapsamını genişletecek.

BDR Thermea Group, G.I. Holding'in hisselerinin yüzde 25'ini satın alarak stratejik ortaklığını güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı iç mekan iklimlendirme çözümleri üreticisi BDR Thermea Group, yenilenebilir enerjiyle çalışan ticari ve endüstriyel iklimlendirme çözümlerinde pazar lideri olan G.I. Holding'in hisselerinin yüzde 25'ini satın aldı.

Türkiye'de iklimlendirme sektörünün öncü markalarından Baymak ve de Dietrich ile faaliyet gösteren BDR Thermea Group, bu stratejik ortaklıkla, ticari, endüstriyel ve çok haneli konut ısıtma ve soğutma çözümlerinin kapsamını genişletecek. Ayrıca G.I. Holding'in sahip olduğu gelişmiş teknolojiyi kendi teknolojisiyle harmanlayıp faaliyette bulunduğu pazarlarda müşterilere sunacak.

Stratejik ortaklığın dışında BDR Thermea Group ve G.I. Holding müşterileri için enerji dönüşümü çözümlerini çeşitlendirmek için AR-GE alanında da iş birliği yapacak. Söz konusu satın alma sonrasında G.I. Holding ve markaları mevcut marka adlarıyla faaliyet göstermeye devam edecek. BDR Thermea Group 2020'den bu yana G.I. Holding'in BAXI markası altında orta-yüksek kapasiteli ısı pompalarını İtalya, İspanya ve Portekiz'de müşterilere sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BDR Thermea Group Üst Yöneticisi (CEO) Bertrand Schmitt, bu iş birliği sayesinde kapasitelerini artıracak ve müşterilerine G.I. Holding'in elektrikle çalışan teknolojilerine erişim imkanı sunacaklarını belirtti.

Schmitt, "Enerji dönüşümü son hızıyla devam ediyor ve elektrik enerjisine geçiş, ısıtma ile soğutmanın karbondan arındırılmasında kilit bir rol oynuyor. Müşterilerimize ticari binalarda daha iyi hizmet vermek ve birlikte sürdürülebilir bir gelecek kurmak için G.I. Holding ile olan iş birliği ve ortaklığımıza devam etmenin mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullandı.